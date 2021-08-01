توقعات بطرح "فيسبوك" نظارات Ray-Ban الذكية نهاية 2021

أكد الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرغ، خلال اجتماعه مع المستثمرين في المكالمة الجماعية للربع الثاني، عن طرح نظارات Ray-Ban الذكية التي طال انتظارها نهاية 2021، بحسب موقع ”غيزموتشاينا“.

وكان هناك الكثير من التكهنات حول الكشف المتوقع للنظارات الذكية في عام 2021، في حين أن الخطط الخاصة بإطلاق الجهاز في عام 2021 قد تأثرت بشكل كبير بسبب وباء فيروس كورونا المستجد، ومع ذلك، قد يشير إعلان زوكربيرغ إلى احتمال إطلاقها في الربع الرابع من عام 2021.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك ”بالنظر إلى المستقبل، سيكون إصدار المنتج التالي هو إطلاق أول نظارات ذكية لنا من Ray-Ban بالشراكة مع شركة EssilorLuxottica، الرائدة عالميا في تصميم وتصنيع وتوزيع عدسات العيون والإطارات والنظارات الشمسية“.

ووفقا لفيسبوك، ستتمتع النظارات الذكية بشكلها الأيقوني، كما ستتيح لك القيام ببعض الأشياء الرائعة، كما أن النظارات لن تحتوي على شاشة مدمجة.. يمكن أن تكون تلك النظارات بداية لنظارات الواقع المعزز (AR)، ومن ثم لم يتم تصنيفها على أنها جهاز الواقع المعزز (AR).

ولا تزال العديد من الثغرات غير معروفة بشكل كامل حول Ray-Ban فيما يتعلق بوظائفها وميزاتها، بما في ذلك ”هل ستكون قادرة على إجراء مكالمات صوتية؟ هل سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى مساعد ذكي؟“.

وعلى الرغم من عدم وجود شاشة مدمجة، فمن المفترض أنهم سيعتمدون على تطبيق هاتف ذكي مقترن للتحكم، على غرار نظارات Snap Spectacles أو Echo Frames من أمازون.

كما وصف زوكربيرغ إطلاق نظارات Ray-Ban كجزء من ”رحلة فيسبوك نحو نظارات الواقع المعزز الكاملة في المستقبل“.

ويبدو أن شركة فيسبوك العملاقة لوسائل التواصل الاجتماعي تحرز تقدما ثابتا في سعيها لتطوير الأجهزة التي تدعم الواقع المعزز، وتعتبر نظارات Ray-Ban الذكية خطوة قوية في هذا الاتجاه.

وتعد نظارات الواقع المعزز جزءا أساسيا من خطط فيسبوك الجديدة لبناء منصة تقنية متعددة الوسائط من المفترض أن تمزج بين المساحات الافتراضية والمادية، وتستخدم للتسوق والعمل والتواصل الاجتماعي.

في العام الماضي، قدمت فيسبوك لمحة عن رؤيتها للواقع المعزز من خلال نموذج أولي لجهاز يسمى ”Project Aria“، ومع ذلك، وبسبب عدم وجود شاشة، أطلقت عليها الشركة اسم ”منصة استشعار“، بدلا من تسميتها بزوج من نظارات الواقع المعزز.