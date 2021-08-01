الأول من نوعه.. سعر ومواصفات قلم Galaxy Z Fold 3 القابل للطي

كشف أحدث التقارير التقنية المقربة من شركة سامسونغ، عن طبيعة مواصفات وسعر قلم سامسونغ الجديد والأول من نوعه S Pen Fold Edition، الذي يدعم هاتف Galaxy Z Fold 3 المرتقب.

ووفق موقع ”غيزموتشاينا“، سيأتي هاتف Galaxy Z Fold3 مع دعم قلم ضوئي للمرة الأولى في هذه السلسلة، وسيتم الكشف عنه في الحدث المرتقب عقده في 11 أغسطس/ آب المقبل.

وذكر التقرير، أنه سيكون هناك طرازان من القلم الضوئي ذي المزايا المتعددة، أحدهما باسم S Pen Fold Edition مع الفولد المقبل، والآخر S Pen Pro والذي قد يكلف ضعف تكلفة الإصدار القياسي تقريبًا.

وتم اعتماد S Pen Pro بالفعل من قبل FCC في وقت سابق من هذا الشهر، وكشفت قائمة أن القلم سيكون متوافقًا مع مجموعة من هواتف Galaxy الأقدم مثل: Galaxy S21 Ultra 5G ، Galaxy Note20 Ultra و Galaxy Note20 و Galaxy Note10 Lite و Galaxy Tab S7 + و Galaxy Tab S7 و Galaxy Tab S7 FE و Galaxy Tab S6.

وسيأتي القلم المرتقب برأس 0.7 ملم ليدعم شاشة هاتف Galaxy Z Fold3 بكفاءة أعلى دون أن يؤدي إلى تضرر الشاشة، كما يدعم قلم S Pen Pro الشحن عبر منفذ USB C.

ومن المقرر أن يباع بشكل مستقل عن هاتف Galaxy Z Fold3، كما تقدم سامسونغ حافظات للهاتف تتوافق مع القلم، وتأتي بميزة الاتصال مغناطيسيا؛ لتثبيت القلم بالحافظة.

وعلى عكس S Pen الذي يأتي مع Galaxy Note20 Ultra الذي يتم شحنه بمجرد وضعه داخل جسم الهاتف، أو قلم جهاز Galaxy Tab S7 الذي يتم شحنه عند وضعه في الجزء الخلفي من الجهاز اللوحي، إلا أن مستخدمي قلم S Pen Pro يستطيعون شحنه عبر منفذ USB-C الخاص به.

وبالنسبة للسعر، سيتوفر قلم S Pen Pro مقابل نحو 97 دولارا أمريكيا في بريطانيا، فيما سيتم تحديد أسعاره حسب الدول في وقت لاحق بعد الكشف الرسمي.