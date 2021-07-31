رفض احتجاج "جيف بيزوس" على عقد "ناسا" لبناء مركبة على سطح القمر

رفض مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية (GAO) احتجاج شركة ”بلو أوريغين“ الفضائية، على قرار ”ناسا“ بمنح عقد لبناء مركبة هبوط على سطح القمر لمهمة ”أرتميس“ لشركة واحدة.

وقدمت الشركة، التي أسسها الملياردير الأمريكي جيف بيزوس، جنبا إلى جنب مع شركة ”داينيتيكس“، التي كانت أيضا قيد المنافسة، الاحتجاج في نيسان / أبريل الماضي، بعد أن منحت وكالة الفضاء الأمريكية ”ناسا“ عقدا بقيمة 2.9 مليار دولار لشركة سبيس إكس“، المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك.

من جهته، صرح مكتب المحاسبة في بيان صحفي له، أنه رفض احتجاج ”بلو أوريغين“؛ لأنه وجد أن ناسا لم تنتهك قانونا أو لائحة عندما أرست العطاء على شركة ”سبيس إكس“.

كما نفى المكتب، الحجج المقدمة بأن ناسا تصرفت بشكل غير لائق عندما منحت العقد لشركة ”سبيس إكس“.

وبعد أيام من تقديم الاحتجاج، طلبت ”ناسا“ من شركة ”سبيس إكس“ التوقف عن بناء مركبة فضائية على سطح القمر، إلى أن يصدر مكتب المساءلة الحكومية قراره.

ويعني إعلان اليوم أن شركة ماسك يمكنها استئناف العمل لهبوط أول امرأة ورجل ثان على القمر.

من ناحيته، قال متحدث باسم شركة ”بلو أوريغين“ لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، عبر البريد الإلكتروني: ”إننا نؤمن بقوة بوجود مشكلات أساسية في قرار ناسا، لكن مكتب المساءلة الحكومية لم يكن قادرا على معالجتها بسبب اختصاصه المحدود“.

جدير بالذكر أنه في شهر نيسان / أبريل الماضي، حصلت شركة ”سبيس إكس“ على عقد وكالة ”ناسا“ الأمريكية للفضاء بقيمة 2.89 مليار دولار لبناء مركبة فضائية ستنزل رواد فضاء على سطح القمر لأول مرة منذ خمسة عقود.

ويأتي هذا الفوز بعد منافسة محتدمة بين شركتي ”سبيس إكس“ و“بلو أوريغين“ من أجل تصنيع هذه المركبة.

وبعد أيام من اختيار ”ناسا“ لشركة ”سبيس إكس“، قدمت شركة ”بلو أوريغين“ الفضائية احتجاجا إلى مكتب المساءلة الحكومية ضد ”ناسا“.

وصرحت ”بلو أوريغين“ في بيان، أن ”قرار ناسا معيب، كما أنها قامت بتغيير قواعد اللعبة في اللحظة الأخيرة“.

وأكدت الشركة أن ”هذا القرار يلغي فرص المنافسة، ويضيق بشكل كبير قاعدة الإمدادات، ولا يؤخر فقط، بل يعرض عودة أمريكا إلى القمر للخطر“، وبسبب ذلك، قدمت احتجاجا إلى مكتب المساءلة الحكومية.