روسيا تحظر خدمة الدفع "سامسونغ باي" بعد نزاع مع شركة سويسرية

قررت محكمة روسية حظر تشغيل خدمة الدفع ”Samsung Pay“؛ بسبب نزاع على براءة اختراع مع شركة ”Squin SA“ السويسرية.

وتتهم ”Squin SA“ الخدمة الكورية بالاستخدام غير القانوني لتكنولوجيا الدفع الإلكتروني، وفقًا لتقارير إحدى الصحف المحلية، بالإشارة إلى نص قرار محكمة التحكيم في موسكو.

ووفقًا لصحيفة كوميرسانت (Kommersant) المحلية الروسية، فإن قرار محكمة التحكيم في موسكو في قضية ”Squin SA“ ضد كل من ”Samsung Electronics Rus وSamsung Electronics Co Ltd“، تم اعتماده على أساس آراء الخبراء في 27 يوليو .

كما استند قرار المحكمة إلى قيام الخدمة الكورية باستخدام الابتكار بموجب براءة الاختراع رقم 2686003، دون موافقة صاحب الحق وهي الشركة السويسرية نفسها.

وفقًا لنص قرار التحكيم، ”تحظر المحكمة فعليًا تشغيل خدمة الدفع ”Samsung Pay“ في روسيا، فضلًا عن استيراد الأجهزة التي تدعمها إلى البلاد“، حيث سيسري القرار في غضون 30 يومًا، إذا لم يتم استئنافه.

وتصف براءة الاختراع بأنه ”دفع عبر الإنترنت باستخدام جهاز محمول للعميل ونظام التسجيل نقدي للتاجر“، كما توصلت المحكمة، بعد فحص تصريحات الخبراء، إلى استنتاج مفاده أن ”Samsung Pay“ استخدمت بالفعل تقنيات براءة اختراع ”Squin SA“.

وقالت ”سامسونغ“ لصحيفة كوميرسانت إن الشركة تدرس الآن وثائق المحكمة، مشيرة إلى أنهم- في الوقت الحالي- لا يخططون لأي تغييرات في الأنشطة التشغيلية لشركة سامسونغ.

ونقل التقرير عن ممثلي سامسونغ أنهم يعتزمون اتخاذ خطوة الطعن والتقاضي، فيما أوضح محامون أنه إذا انحازت غرفة منازعات البراءات إلى جانب الشركة الكورية، فسيتم إسقاط جميع المطالبات تلقائيًا.

وجرى إطلاق ”Samsung Pay“ عام 2015، واستخدم في روسيا بعد عام، ويعد الآن ثالث أكثر أنظمة الدفع غير التلامسية شيوعًا في روسيا، ويستخدمه 17٪ من الروس.

كما يستخدم غوغل باي 32٪، و“أبل باي“ 30٪ الوقت نفسه، وقد ينسحب على خدمات كل من ”غوغل باي““ و ابل باي“، ما جرى لسامسونغ، وبالتالي، من الناحية النظرية، يمكن أن تصبح المنصتان هدفًا لنفس الدعاوى القضائية.

ويتوقع الخبراء أن تقوم سامسونغ إما بالطعن أمام محكمة أعلى، أو محاولة إثبات خطأ براءة اختراع ”Squin SA“، أو التفاوض على تعويض مع المدعي.