الكشف عن مواصفات أول كمبيوتر محمول من "ريلمي"

تستعد شركة ”ريلمي“ الصينية لإطلاق أول إصداراتها من أجهزة الكمبيوتر المحمول.

ونشرت ”ريلمي“ إعلانا تشويقيا في وقت سابق من هذا الشهر، تؤكد من خلاله خططها، كما جاءت صور حية لتوضح تفاصيل تصميم جهاز ”Realme Book“ المحمول.

وفي تقرير جديد، تم رصد جهاز ”Realme Book“ المحمول عبر قاعدة البيانات الصينية (3C)، إذ تم اعتماده برقم طراز الشاحن ”VCA7JECH“ المصنف لشحن بقوة 65 واط.

وينطلق جهاز ”Realme Book“ خلال الفترة المقبلة بأبعاد 3:2 وتصميم نحيف لهيكل الجهاز، كما تتميز شاشة هذا الإصدار بحواف نحيفة، ويظهر شعار ريلمي على الجزء السفلي.

ويشبه الكمبيوتر المحمول إلى حد كبير جهاز ”MacBook Air“ من شركة أبل وبعض أجهزة ”Windows“ من هواوي، كما يحتوى على منفذين ”USB-C“ على الجانب الأيسر، بينما يحتوي الجانب الأيمن على مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم ومنفذ ”USB-A“، ومن المتوقع أن يدعم أحد المنافذ شحن الحهاز ”USB PD“ .

ويحتوي الكمبيوتر المحمول ”Realme Book“ على شاشة 14 بوصة ”FHD LED“ مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 3: 2.

وتدعم ”ريلمي“ الجهاز بتصميم معدني من الألومنيوم، ويأتي الجهاز ،أيضا، باثنين من المكبرات الصوتية في الجزء السفلي من جهاز ”Realme Book“، أيضا يظهر قطع بحجم كبير لتبريد الجهاز.

أخيرا، من المتوقع أن يكون الكمبيوتر المحمول مدعوما بوحدات المعالجة المركزية ”Intel H35“ أو ”H45“ مع معالج ”Core i3“ المتغير الأساس وأعلى مستوى ”Core i5“.

ومن المتوقع أيضا، أن ينطلق الجهاز بنظام تشغيل ”Windows 10″، ولم تؤكد الشركة الصينية بعد سعر وموعد إصدار ”Realme Book“.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تبلع تكلفة الجهاز نحو 40 ألف روبية هندية (538.59 دولار أمريكي).

وفي الوقت نفسه، تستعد شركة ”ريلمي“ الصينية لإطلاق إصدارها الأول من الأجهزة اللوحية ”Realme Pad“، وينطلق جهاز ”Realme Pad“ اللوحي خلال الفترة المقبلة بحجم شاشة 10.4 بوصه، مع إطارات نحيفة في محيط الشاشة، كما يتميز الجهاز بقياسات 246.1 في 155.8 في 6.8مم.

ويتضمن الجهاز اللوحي فتحة في الجانب الأيسر من الجزء السفلي لدعم تخزين قلم ”stylus“.

كما يضم الجهاز اللوحي منفذ ”USB-C“، ويضم 4 من المكبرات الصوتية التي تنقسم إلى اثنين من المكبرات في الجزء السفلي إلى جانب زر الطاقة، واثنين في الجزء العلوي.