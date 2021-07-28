Cassie.. روبوت يمكنه الركض 5 كيلومترات في أقل من ساعة‎‎

صمم باحثون في جامعة ولاية أوريغون (OSU)، في الولايات المتحدة، الروبوت كاسي (Cassie). وللوهلة الأولى، يبدو وكأنه زوج من الأرجل يعمل بذكاء اصطناعي خاص، وفقاً لموقع ”ذا فيرج“.

أظهر الروبوت ذو القدمين دليلًا على قدراته وتمكن من إثبات ذلك، من خلال خوض سباق الماراثون بطول خمسة كيلومترات، وهو الأول من نوعه الذي ينجز هذا العمل الفذ.

ويوضح الفريق في مختبر Dynamics Robotics التابع لجامعة ولاية أوهايو أن الروبوت كان قادرًا على قطع الطريق في فترة حوالي 53 دقيقة، معتمدًا على شحنة واحدة من بطاريته، على الرغم من بعض النكسات الطفيفة التي واجهها على طول الطريق.

وبحسب التقرير، استخدم الروبوت خوارزمية تعتمد على التعلم المعزز بنظامها التشغيلي. ولفت إلى أن الجري يتطلب نوعًا من التوازن الديناميكي، حيث يجب أن يكون الروبوت قادرًا على البقاء متوازنًا أثناء الحركة وتغيير الوضع، من خلال عملية التدريب، تعلمت كاسي إجراء سلسلة من التعديلات الدقيقة للحفاظ على نفسها في الوضع المثالي.

ومع ذلك، فإن نظام الذكاء لم يكن مثاليًا بالكامل، على الرغم من الانتهاء من الاختبار، تعرض الروبوت لبعض الحوادث الطفيفة على طول الطريق، والتي انتهت بإضافة ست دقائق ونصف للاختبار، وتضمنت تلك المشاكل ارتفاع درجة حرارة النظام ومشكلة في إحدى ساقيها عند المنعطفات.

وبالرغم من أن روبوت Cassie هو ثمرة سنوات من العمل، إلا أن مهندسي جامعة ولاية أوريغونر تمكنوا من تدريب الروبوت Cassie في جهاز محاكاة لتمكينه من الصعود والنزول على الدرج دون استخدام الكاميرات أو نظام LIDAR، كما تمكن المهندسون من نفس الفريق من تدريب الروبوت على الجري باستخدام خوارزمية التعلم المعزز العميق.

وبصرف النظر عن المشكلات الفنية، يشير جيريمي داو، طالب دكتوراه في جامعة ولاية أوهايو وعضو في فريق مختبر Dynamics Robotics، إلى أن ”كاسي روبوت فعال للغاية، نظرًا للطريقة التي تم بها تصميمه وبناؤه“، مشددًا على أنه من الممكن “ تجاوز حدود الأجهزة وإثبات ما يمكنها فعله ”.

في السابق، أظهر كاسي أيضًا قدرته في الصعود والنزول على الدرج دون استخدام آليات تساعده على إدراك البيئة المحيطة به، مثل الكاميرات أو مستشعرات LiDAR.