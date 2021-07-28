غوغل تكشف عن الساعات الذكية التي ستحصل على Wear OS 3‎‎

كشفت شركة غوغل الأمريكية عن الساعات الذكية التي ستحصل على نظام التشغيل الجديد ”Wear OS 3“ الذي تم الكشف عنه وعن مزاياه مؤخرًا.

وتعاونت ”غوغل“ مع سامسونغ في تطوير نظام ”Wear OS 3″، ويأتي التعاون بين الشركتين على شكل نظام هجين يجمع بين خصائص Tizen، بالإضافة إلى تطبيقات WearOS.

ويمكن الوصول إلى تطبيقات ”WearOS“ ومتجر غوغل بلاي، على ساعات سامسونج، كما تستفيد ”غوغل“ من خبرة ”سامسونغ“ في تطويع البطارية، وجعلها تعمل لفترة أطول.

وفاجأت شركة ”غوغل“ الأوساط التقنية بتأكيدها أن نظام التشغيل الجديد ”Wear OS 3“ لن يصل إلى كافة الساعات الذكية، وهو ما مثل صدمة بالنسبة للكثيرين من أصحاب الساعات الذكية.

ويحتاج التحديث الجديد من ”غوغل“ إلى إعادة الساعة لوضع المصنع وحذف جميع التطبيقات والبيانات المخزنة داخلها، ومن ثم تثبيت النظام.

ولذلك لن تحصل الساعات القديمة على التحديث مهما كان نوعها، وإذا كنت ترغب في استخدام ”Wear OS 3“ فإنك تحتاج لاقتناء ساعة ذكية جديدة.

وبحسب غوغل، ستحصل ساعات: ”TicWatch Pro 3 GPS“ و ”TicWatch Pro 3 Cellular/LTE“ و ”TicWatch E3“ بالإضافة إلى ساعات ”Fossil“ التي لم تصدر بعد على النظام الجديد، وذلك يعني أن ساعات Fossil الجديدة تصدر بنظام ”Wear OS 2“ قبل ترقيتها في منتصف عام 2022.

وستصدر ساعة ”Galaxy Watch 4“ نهاية هذا العام مع النظام مباشرةً دون الحاجة لترقيتها لاحقًا بحسب ما أعلنته سامسونغ سابقًا.

ويبدو أن ”غوغل“ قررت التخلي عن الساعات الذكية القديمة لتنضم إلى مقبرة الخدمات التي قتلتها جوجل سابقًا، وفقًا لموقع ”aitnews“.

واعتمدت ”غوغل“ في الماضي على نظام Wear OS 2، حيث كان يصدر مع ساعات الشركات الخارجية التي حصلت على رخصة استخدامه من غوغل.

ويختلف ”Wear OS“ عن الأنظمة التي تستخدمها شركات الساعات الصينية مثل Honor و OnePlus وغيرها من الشركات، حيث كنت تجد Wear OS 2 في ساعات Fossil و TicWatch و الساعات التي كانت تستخدم معالجات Snapdragon Wear.

وقالت شركة ”كوالكوم“ إن معالج Snapdragon Wear 3100 يستطيع تشغيل Wear OS 3، ولكن يبدو أن غوغل لها رأي آخر، فقد أعلنت أن النظام لن يصل إلى ساعات Fossil القديمة، بالإضافة إلى ساعات سامسونغ القديمة أيضًا.