مستشعر مبتكر يرصد الأشياء بدقة من مسافات بعيدة وفي كافة الظروف الجوية‎

طورت شركة Rostec التابعة لمجموعة Ruselectronics في روسيا، والمختصة بصناعة إلكترونيات مبتكرة، جيلاً جديداً من أجهزة الاستشعار، بمزايا فريدة من نوعها، حيث يمكنها رصد الأجسام بدقة فائقة واكتشافها، وذلك من مسافات بعيدة تصل إلى 20 كم، وتحت كافة الظروف الجوية، وحالات الطقس المؤدية لضعف وحجب الرؤية.

وبحسب موقع EIN Presswire الإخباري، صممت الشركة الروسية، المستشعر بأنظمة هجينة تسمح بتشغيله بأنواع متعددة من الطاقة، حيث يعمل في نطاق الأشعة تحت الحمراء القريبة، وبمسافة تصل إلى 1.7 ميكرون ”0.0017 مليمتر“.

وبينت الشركة أن هذا النوع من الحساسية العالية للإستشعار، يضيف خصائص جديدة لجهاز الرؤية الليلية في نقل صورة واضحة وعالية الدقة، وذلك بشكل يتماثل تماماً مع استخدامه في أجواء السماء الصافية في النهار، أو في ظروف الطقس حاجبة الرؤية مثل الضباب أو المطر أو تساقط الثلوج أو العواصف الترابية أو الإضاءة المنخفضة.

وأوضحت Rostec، أنها لا توجد أنظمة روسية متاحة حاليًا، تتماثل مع خصائص المستشعر المطور، مبنيةً أنه يعمل باستخدام إضاءة الليزر، وضمن أنظمة الاستشعار عن بعد السلبي Passive Remote Sensing“تكون البيانات المستقبلة فيه هي الانبعاث الطيفي من الأجسام“، لافتةً إلى أن ذلك يزيد من مداه بمقدار 2-2.5 مرة، مقارنة مع الأجهزة المماثلة لهذه التقنية.

وتم صنع جهاز الاستشعار الجديد، بوساطة شركة NRI Electron وهي أحد أفرع مجموعة Ruselectronics .

ويتكون الجهاز من غالق، ووكاثود ضوئي حساس للإشعاع، ومصفوفة حساسة للإلكترون.

من ناحيته كشف أليكسي فيازنيكوف، المدير العام لشركة NRI Electron، أن المستشعر الجديد، يمكن استخدامه بسهولة في أنظمة مراقبة الطائرات، وفي البحث والتتبع، ولكل من الأشخاص المدنيين والمعدات ذات الأغراض الخاصة.

وأشار فيازنيكوف إلى أن حجم المستشعر المضغوط يجعله مناسبًا للاستخدام كجزء من معدات أجهزة إستشعار الطيران المتصلة بشاشة تلفاز صغيرة الحجم.

وتابع فيازنيكوف: ”المقصود من وراء التصميم الجديد للمستشعر، لتخصيص المهام التي تتطلب استخدام أجهزة حساسة بدرجة عالية، في استكشاف ورصد المناطق البعيدة، في حالات ضعف الرؤية، مثل المناطق ضعيفة الإشعاع في طيف الأشعة تحت الحمراء“.