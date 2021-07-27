هل تتفوق بطارية "أبل" الجديدة بتقنية Magsafe على منافساتها؟‎‎

تخرج شركة ”أبل“ الأمريكية كل حين بمنتجات رئيسة وثانوية تحاول منها كسب شريحة واسعة من المستهلكين، لاستقطاب أكبر قدر من المستخدمين، وإشعال المنافسة مع الشركات الأخرى.

وكان آخر تلك المنتجات بطارية صغيرة تلتصق بهواتف أيفون من سلسلة ”أيفون 12“ والتي تستخدم تقنية MagSafe الثورية في الشحن اللاسلكي التي أطلقتها ”أبل“ العام الماضي.

وتتميز البطارية الجديدة بأنها لن تحتاج إلى تثبيتها يدويًا في الهاتف، حيث إنها تستخدم الاتصال المغناطيسي للالتصاق بالهاتف، وهذا ما توفره تقنية Magsafe للشحن اللاسلكي.

وتم تزويد بطارية آبل بتقنية Magsafe إلا أنها بسعر أعلى من جميع البطاريات المنافسة، وذلك لأنها تحمل شعار الشركة المصنعة لهواتف آيفون، وتباع البطارية بسعر 100 دولار تقريبًا.

وتأتي بطارية ”أبل“ بسعر أعلى قليلًا لأنها تستخدم مواد أفضل في تصميم البطارية، ولكن هذا لا يعني أنها أفضل دائمًا، حيث قد تكون منتجات الشركات المنافسة أفضل منها أحيانًا.

وعلى سبيل المثال، فإن بطارية شركة Anker التي تأتي بتقنية MagSafe معتمدة رسميًا من ”أبل“، ولكن لا يتعرف عليها نظام iOS كبطارية إضافية. ولذلك لن تظهر في إضافات التحكم بالطاقة، بحسب ”aitnews“.

ولكن بطارية ”أبل“ الرسمية التي تستخدم تقنية Magsafe تتوافق مع جميع جوانب النظام، ولذلك يعرض النظام نسبة شحنها والطاقة المتبقية بها، علمأ بأن بطارية شركة Anker تأتي بسعر 50 دولارًا فقط، وتتميز بجودة عالية.

وتتفوق بطارية Anker في القدرة، حيث تأتي بقدرة 18.5 واط، بينما تأتي بطارية أبل بقدرة 11.3 واط، لذلك إذا كنت تفضل اقتناء بطارية ذات قدرة أكبر وسعر أقل فإن بطارية anker تعد اختيارًا مناسبًا للغاية.

وهناك أفضلية أخرى لبطارية المنافس، حيث إن بطارية Anker تستخدم منفذ USB C لشحنها بدلًا منفذ Lightning، وهذا يساعد المستخدم في توحيد منافذ الشحن لجميع أجهزته.

ويمكنك التخلي عن استخدام منفذ Lightning مع جميع منتجات آبل تقريبًا، حيث إن المنتجات التي تستخدمه للشحن تدعم الشحن اللاسلكي مثل هواتف آيفون أو سماعات AirPods pro، بينما تأتي المنتجات التي لا تدعم الشحن اللاسلكي بمنفذ USB C، وهذا ما يجعل استخدام بطارية Anker الخارجية أسهل من بطارية ”أبل“.