"لينوفو" تزود جهازها اللوحي Yoga Pad Pro بميزة فريدة

كشفت شركة ”لينوفو“ عن مجموعة من الأجهزة اللوحية من طراز ”يوغا“، غير أن Yoga Pad Pro يعتبر جهازاً فريداً من نوعه، ويضم ميزة لا تتوفر في أي لوحي آخر من أي شركة منافسة.

وزودت الشركة اللوحي، الذي يعمل بنظام أندرويد، بمدخل HDMI عبر منفذ Micro HDMI، ويتيح ذلك استخدامه كشاشة عرض ثانية لجهاز الحاسب أو كشاشة لجهاز يدعم مخرج HDMI، مثل نينتندو سويتش Nintendo Switch.

ويأتي جهاز Yoga Pad Pro مع شاشة من نوع LTPS LCD بقياس 13 إنشًا وبدقة 2K مع نسبة العرض إلى الارتفاع البالغة 16:10.

وتدعم الشاشة مجموعة ألوان sRGB بنسبة 100# و Dolby Vision و HDR 10. ويتميز الحاسب بحافات جانبية رفيقة، ولكن الحافات السفلية والعلوية أكثر سمكًا.

ويضم الجهاز معالج Snapdragon 870 ويحتوي على 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع LPDDR5 و 256 جيجابايت من سعة تخزين من نوع UFS 3.0 غير القابلة للتوسع.

ويشتمل Yoga Pad Pro على أربعة مكبرات صوت JBL (بإجمالي قوة 9 واط) و Dolby Atmos و3 ميكروفونات، ويحتوي على بطارية بسعة 10200 ميلي أمبير توفر ما يصل إلى 12.7 ساعة من تشغيل الفيديو.

ويبلغ سعر جهاز Yoga Pad Pro نحو 515 دولارا، ويأتي باللون الأسود، وتطرحه لينوفو للبيع في 31 مايو.