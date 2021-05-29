الصين تطلق بنجاح مركبة شحن لإعادة إمداد محطة فضائية

قالت وسائل إعلام صينية رسمية إن الصين أطلقت، اليوم السبت، بنجاح مركبة شحن فضائية آلية لإعادة تزويد محطة فضاء بالإمدادات، وذلك في ثاني مهمة من سلسلة مهام مطلوبة لاستكمال أول محطة فضاء مدارية دائمة.

وذكر مكتب هندسة الفضاء الصيني أن المركبة تيان تشو-2، وهو اسم يعني (سفينة السماء)، انطلقت من خلال صاروخ (لونج مارش-7 يو3) من مركز ونتشانغ لرحلات الفضاء على جزيرة هاينان بجنوب البلاد.

تيان تشو-2 هي الثانية من بين 11 مهمة مطلوبة لاستكمال أول محطة فضاء تطورها الصين يتوقع الانتهاء منها العام المقبل، وتأتي بعد إطلاق المركبة المهمة تيانخه في أواخر أبريل/ نيسان.

وستنافس المحطة المؤلفة من ثلاث وحدات المحطة الأخرى الوحيدة العاملة حاليا وهي محطة الفضاء الدولية المدعومة من عدة دول في مقدمتها الولايات المتحدة وروسيا واليابان.

وكانت واشنطن منعت الصين من المشاركة في برنامج محطة الفضاء الدولية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن إطلاق الصاروخ تأجل هذا الشهر لأسباب فنية.

وتعتزم الصين إطلاق مركبتين أخريين العام المقبل، هما ونتيان ومنغتيان، باستخدام (لونج مارش- 5بي) أكبر وأقوى صواريخ النقل الفضائي بالصين.