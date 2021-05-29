"أبل" تتخلى عن أجهزة "AirPods" هذا العام.. وتصميم جديد لسماعات "Pro"

كشفت وكالة ”بلومبرغ“ الأمريكية أن شركة ”أبل“ لن تطلق إصدارًا جديدًا من أجهزة ”AirPods“ هذا العام، وأنه سيتم الانتظار حتى عام 2022.

ولم تُصدر ”أبل“ تصميمًا محدثًا لأجهزة ”AirPods“ منذ العام 2019، بالرغم من التقارير التي أشارت إلى ظهور نماذج جديدة في وقت لاحق من هذا العام.

وعلى الجانب الآخر، تصدر الشركة ”AirPods 3“ بتصميم جديد يمتلك سيقانًا أقصر، وعلبة شحن جديدة، ومن المقرر أن تحصل الإصدارات الجديدة على دعم لـ ”Spatial Audio“.

كما أوضحت الشركة أن ”AirPods Pro 2“ لن تمتلك أي سيقان على الإطلاق، ومن المقرر أن يظهر تصميم السماعة لأول مرة، الشهر المقبل، وتمتلك السماعة الجديدة مستشعرات حركة محسنة سيتم استخدامها لتتبع اللياقة البدنية.

ومع ذلك، لا توجد خطط لترقية سماعات ”AirPods Max“، على الرغم من أنها من الممكن أن تصدر بألوان إضافية.

وعلى الجانب الآخر، تردد أن شركة أبل تعمل على تطوير جهاز ”HomePod“ جديد يحتوي على شاشة وكاميرا لتطبيق ”FaceTime“، على غرار أجهزة ”Amazon Echo Show“.

ومن المتوقع أن يشمل ”HomePod“ بعض ميزات ”Apple TV“.