"أيسر" تطلق أجهزة كمبيوتر محمولة ومكتبية جديدة للألعاب

قدمت شركة ”أيسرط (Acer) التايوانية، في مؤتمر صحفي عالمي 6 أجهزة كمبيوتر محمولة جديدة لتوسيع محفظتها من مجموعة الأدوات الإلكترونية.

وبحسب التقارير، أطلقت الشركة التايوانية المتخصصة في صناعة وإنتاج الحواسيب وعتادها، منتجات جديدة مخصصة للألعاب، من أجهزة الكمبيوتر المحمولة Predator الجديدة، إلى أجهزة كمبيوتر مكتبية مخصصة للألعاب من خط Predator Orion وAcer Nitro وثلاث شاشات جديدة.

وكان جهاز Aspire Vero، بلا شك، الأبرز، يعد أول جهاز مصمم وفقًا لمعايير الشركة المستدامة، والذي يهدف إلى تحقيق طاقة متجددة بنسبة 100%بحلول عام 2035.

وفقًا للعلامة التجارية، تم إنتاج 30% من ”الهيكل المعدني“ و50% من المفاتيح الموجودة على الكمبيوتر المحمول الجديد من البلاستيك المعاد تدويره (PCR)، إضافة إلى ذلك، الجهاز مكون كلية بما يصل إلى 85% من لب الورق المعاد تدويره.

ولا يبرز الجهاز كونه يحظى بتلك الاستدامة فقط، لكنه يتميز بشاشة مقاس 15 بوصة، والجيل الحادي عشر من معالج Intel Core i7، وبطاقة فيديو Intel Iris Xe و1 تيرابايت من تخزين SSD، إضافة إلى ذلك يحتوي الجهاز على منفذ USB-C ومنفذين USB-A ومدخل HDMI.

كما أثرت ”أيسر“ حافظة أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بها من طراز Predator بطرازين جديدين، هما Predator Triton 500 SE وPredator Helios 500.

وجرى تحديث كلاهما بأحدث معالجات Intel Core i9 من الجيل الحادي عشر، وبطاقات فيديو Nvidia GeForce RTX 30 Series، والعديد من الميزات المتميزة أبرزها إطلاق Helios 500 في إصدار G5.