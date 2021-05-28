"تويتر بلو".. خدمة جديدة من تويتر مدفوعة الأجر بميزات إضافية

أطلق عملاق وسائل التواصل الاجتماعي ”تويتر“ خدمة جديدة مدفوعة في متاجر التطبيقات، تحت اسم (Twitter Blue) وفقا لما ذكره الموقع الإلكتروني لشبكة bbc.

في السياق ذاته، أكدت أيضًا المحللة جين مانشون وونغ في تغريدة، وصول تويتر بلو (Twitter Blue).

ووفقًا لآخر النتائج التي توصلت إليها، اكتشفت مهندسة التطبيقات المعروفة بـ ”أبحاثها المعنية بمواقع التواصل“، إمكانية الاشتراك في الخدمة المدفوعة ”تويتر بلو“، داخل التطبيق.

وكتبت: ”من أجل اختبارها، أصبحت أول عميل للخدمة المدفوعة تويتر بلو“.

ويؤكد هذا الاكتشاف أمرين، الأول بأنه سيتم إطلاق عرض تويتر المميز تحت اسم ”تويتر بلو“ بسعر 2.99 دولار أمريكي في الشهر، لكن تاريخ نشر الخدمة لا يزال غير محدد في الوقت الحالي.

ومن بين الميزات الجديدة المتعلقة بالخدمة الجديدة، كشفت ”وونغ“ النقاب أيضا عن ”وضع القارئ“، وهي ميزة تسمح بقراءة أفضل للتغريدات، وبالتالي سيكون من الممكن تحويل مجموعة من التغريدات إلى نص سهل القراءة.

والأمر الآخر سيكون عبر تخصيص واجهة تويتر، حيث ستسمح الخدمة المدفوعة للمستخدمين بالاختيار من بين العديد من الألوان، وأيضًا تغيير لون أيقونة تويتر.

بالإضافة إلى هذه الميزات الجديدة؛ كانت وونغ قد كشفت سابقًا عن ميزة ”المجموعات“ لتخزين وتنظيم التغريدات المفضلة، وذكرت أيضًا أنه سيكون من الممكن إلغاء تغريدة في غضون 5 إلى 30 ثانية.