الكشف عن المواصفات الأولى لساعة Oppo Watch 2 الذكية

تستعد شركة ”أوبو“ الصينية لإصدار ساعتها الجديدة OPPO Watch 2 الذكية، التي تتميز بمعالج Snapdragon 4100 Plus.

ووفقا لموقع XDA Developers، يعد معالج كوالكوم هذا، الخيار الأقوى بالوقت الحالي. كما ستحتوي Watch 2 أيضًا، على معالج إضافي يسمى Apollo 4s، تم تطويره بالشراكة مع Ambiq. ومع هذا المعالج المشترك، سيتم الجمع بين الأداء العالي والعمر الطويل.

ولفت التقرير التقني، إلى تزويد الساعة بنظام WearOS عند طرحها في العديد من الأسواق على مستوى العالم، مستفيدة أيضًا، من الشراكة بين ”سامسونغ“ و“غوغل“. وكما هو معروف، فقد أعلن العملاقان ”سامسونغ“ و“غوغل“ جمعهما لأفضل ما في نظامي WearOS وTizen.

بالإضافة إلى ذلك، تمت مضاعفة ذاكرة التخزين من 8 جيجا بايت إلى 16 جيجا بايت. وفقًا للمصدر، سيتيح أيضًا، تخزين الموسيقى والاستماع إليها عبر اتصال لاسلكي.

ولا توجد معلومات بشأن تصميم OPPO Watch 2 حتى الآن، ومع ذلك، لا يتوقع أن تأتي الساعة مختلفة كثيرا عن الإصدار الأول.

يشار في هذا السياق، إلى مجيء الإصدار الأول في حجمين، 46 مم و41 مم، وشاشة أموليد مزدوجة.

كما يمكن أن نتوقع أيضًا، أن يكون لدى Oppo Watch 2 شاشة مربعة مثل الطراز السابق، وستحتوي على دعم eSIM مدمج للاتصال بشبكات LTE.