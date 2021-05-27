قبل طرحها.. الكشف عن المواصفات الرئيسة لسلسلة تلفزيونات "OnePlus TV U1S"

دخلت شركة ”وان بلاس“ الصينية سوق التلفزيون الذكي في النصف الثاني من العام 2019 بإطلاق سلسلة ”OnePlus TV Q1“.

وقدمت العلامة التجارية الصينية سلسلة U1 و Y1 في عام 2021، حتى أنها أضافت طرازًا جديدًا في السلسلة الأخيرة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ووفقًا لتقرير جديد، تستعد الشركة الصينية لطرح سلسلة تلفزيونات “ OnePlus TV U1S“ في الهند قريبًا.

وعلى الرغم من أن“وان بلاس“ تبيع أجهزة التلفزيون الذكية منذ ما يقرب من عامين، إلا أنها لا تزال مستثمرًا حصريًا للهند، ومع ذلك، من المتوقع أن تشق الشركة طريقها إلى أوروبا قريبًا.

وستأتي سلسلة OnePlus TV U1S بثلاثة أحجام: 50 بوصة، و 55 بوصة، و 65 بوصة، كما ستأتي الطرازات الثلاثة مزودة بلوحة LCD بإضاءة خلفية LED بدقة 3840 × 2160 بكسل (4k)، ومعدل تحديث يبلغ 60 هرتز.

وستدعم اللوحة الموجودة على هذه التلفزيونات تقنيات HDR 10+ و HLG و MEMC.

وبالنسبة إلى الصوت، ستشتمل أجهزة التلفزيون على مكبرات صوت مدعومة بتقنية Dolby Atmos بقوة 30 واط يتم ضبطها بشكل مشترك بواسطة Dynaudio، ولكن من المثير للاهتمام أنها ستحتوي على منفذ HDMI 2.0 .

وستعمل سلسلة تلفزيونات “ OnePlus TV U1S“ الذكية المقبلة على نظام التشغيل Android TV 10 القديم مع خدمة تجميع المحتوى OxygenPlay.

جدير بالذكر، أن أهم ما يميز هذه التلفزيونات هو دعم ملحق كاميرا الويب القابل للفصل مع ميكروفون مدمج، وباستخدام هذا الملحق، سيتمكن المستخدمون من إجراء مكالمات فيديو بدقة 1080 بكسل على Google Duo.

ولم تكشف الشركة الصينية حتى الآن عن سعر أو موعد طرح سلسلة OnePlus TV U1S، لذا ما علينا سوى الانتظار للكشف عن المزيد من التفاصيل.