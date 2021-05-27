"جنرال موتورز" و"لوكهيد مارتن" تتعاونان لبناء مركبة تتيح التوسع في استكشاف القمر

كلفت وكالة الفضاء الأمريكية ”ناسا“ شركة ”لوكهيد مارتن“ العالمية للأمن وصناعات الفضاء، وشركة ”جنرال موتورز“ ببناء مركبة فضائية كهربائية ذاتية القيادة على سطح القمر، في الوقت الذي تحاول فيه ناسا العودة إلى القمر عام 2024.

وستستخدم المركبة تقنية القيادة الذاتية من ”جنرال موتورز“، وتسمح لها بالسفر إلى مسافات أبعد بكثير، من تلك الموجودة في حقبة أبولو، قبل حوالي 50 عامًا.

ورغم أن المركبة لا تزال في مراحل التخطيط، أكدت الشركتان ضرورة السماح لرواد الفضاء بعبور التضاريس الصعبة في القطب الجنوبي للقمر، والتي يمكن أن تحمل عددًا من الاكتشافات المثيرة للاهتمام، بما في ذلك المياه.

وقال ريك أمبروز، نائب الرئيس التنفيذي لشركة ”لوكهيد مارتن“ الفضائية، في بيان:“التنقل السطحي أمر بالغ الأهمية لتمكين واستدامة الاستكشاف طويل المدى لسطح القمر“.

وأضاف ”أمبروز“:“ستعمل هذه المركبة الجوالة من الجيل التالي على توسيع نطاق رواد الفضاء بشكل كبير أثناء قيامهم بإجراء أبحاث علمية ذات أولوية عالية على القمر، والتي ستؤثر في النهاية على فهم البشرية لمكانة كوكبنا في النظام الشمسي“.

يذكر أن الصين هي الدولة الوحيدة حتى الآن التي وضعت مركبة هبوط على الجانب الآخر من القمر.

على صعيد آخر، يعود تاريخ ”جنرال موتورز“ في العمل مع وكالة ناسا إلى برنامج أبولو، منذ أكثر من 50 عامًا.

وقال آلان ويكسلر، نائب الرئيس الأول للابتكار والنمو في جنرال موتورز:“صنعت جنرال موتورز التاريخ من خلال تطبيق التقنيات والهندسة المتقدمة لدعم مركبة Lunar Rover التي قادها رواد فضاء أبولو 15 على سطح القمر“.

وأضاف ويكسلر:“لقد قطعت تلك المركبة الجوالة مسافة (7.6 كيلومتر) فقط من موقع الهبوط، لكن المركبة الجوالة الجديدة ستسافر حول القطب الجنوبي البارد والمظلم للقمر، بتضاريسه الصعبة“.

وأوضح:“من خلال العمل مع شركة لوكهيد مارتن وخبراتها في استكشاف الفضاء العميق، نخطط لدعم رواد الفضاء الأمريكيين على القمر مرة أخرى“.

يذكر أن وكالة الفضاء الأمريكية أرسلت إشعارًا إلى الشركات في وقت سابق من هذا العام تطلب فيه بناء مركبة جوالة توسع نطاق الاستكشاف لرواد الفضاء في مهمة ”أرتميس“.