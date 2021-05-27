ابتكار ساعة مستدامة لا تحتاج للشحن والصيانة (فيديو)

أطلقت ”Sequent“ العلامة السويسرية للساعات الذكية، ساعة ”Elektron“ جديدة، صممتها من مواد مستدامة، وتقنيات التشغيل والشحن الذاتي، إذ يمكن ارتداؤها يوميا دون الحاجة لصيانتها.

ووفق موقع ”Business Wire“، صنعت ”Sequent“ ساعتها الجديدة للارتداء اليومي، إذ تتشابه واجهة الساعة مع واجهة الساعة الميكانيكية التناظرية، بينما تتميز خلفية الساعة بتكنولوجيا خاصة بتشغيلها.

وجهزت الشركة السويسرية الساعة بمؤشرات تعمل بالطاقة الشمسية وتتوهج في الإضاءة المنخفضة للرؤية، مع تكنولوجيا الحركة الدقيقة المستقلة والحاصلة على براءة اختراع والتي تعني أن الساعة لا تحتاج أبدا للشحن.

ولا يوجد في ساعة ”Elektron“ الجديدة، براغ أو تروس أو بطاريات؛ إذ تنهي بذلك دورات الحياة المهدرة من المنتجات التي لا يمكن إعادة تدويرها أو إعادة استخدامها.

وصنعت ”Sequent“ بعناية كل ساعة من أشرطة مصنوعة من مواد صديقة للبيئة من شركة ”Tide Ocean“ السويسرية لإعادة تدوير المواد، ومن صفائح تيتانيوم من الدرجة الـ 2، وطلاء كربون أسود يشبه الألماس“DLC“، وزجاج ياقوتي، وقرص ساعة أسود غير لامع، مع عقارب ومؤشرات صممت من أصباغ غير سامة.

وتتضمن مجموعة ”Elektron“ ثلاث ساعات مع تحسينات مختلفة لمجموعة متنوعة من الاحتياجات الفردية، وهي: ”Elektron“ و“Elektron HR“ و“Elektron HR VIU“.

وتتمتع جميع الساعات في المجموعة، بمقاومتها للماء حتى عمق 50 مترا، وتوقيت استعداد لتشغيل الساعة يزيد عن عامين، وضبط للوقت أكثر دقة من ضبط الساعات الميكانيكية للوقت.

وقال أدريان بوخمان مؤسس شركة ”Sequent“: ”تصميم ساعة (Elektron) الجديدة يعرض لنا أن الاستدامة لا تحتاج إلى التراجع، بل على العكس تماما، فهي تدفعنا إلى اتجاهات جديدة“.

وأضافت ”Sequent“ تجارب محسنة في الساعة تسمح للمستخدم بمراقبة صحته، بما في ذلك عدد خطواته، وتتبع معدل ضربات القلب، وأداؤه للتمارين الرياضية، وذلك باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي الإلكتروني ”GPS“.

ويمكن استخدام تطبيق ”Oxygen“ الذكي لقياس نسبة الأكسجين المتاح عبر هواتف أندرويد.