رويول الصينية تبتكر أول شاشة مستقبلية قابلة للانحناء والتمدد في العالم

أطلق مطورو شاشات العرض ومصنعو الهواتف الذكية الصينيون، رويول (Royole)، ابتكارا مستقبليا، يتيح تمديد وثني شاشات العرض عبر تقنية استخدام ”micro-LED“ للمرة الأولى في العالم.

وبحسب موقع ”gsmarena“، تقوم رويول، في الواقع، بتوسيع حدود تقنية العرض المرنة من خلال تقديم شاشة لا يمكن طيها فحسب، لكن قابلة للسحب والتمدد أيضا، يمكن استخدامها في مجموعة من منتجات، بما في ذلك الهواتف الذكية القابلة للطي وغيرها من الأجهزة الذكية.

ووفقا لصانعي أول هاتف قابل للطي، كما تم توضيحه في بيان صحفي، يمكن تمديد الشاشة الجديدة إلى 130% وتسمح بانحناءات محدبة تصل إلى 40 درجة.

كما تضيف أنه مع التقنية الجاهزة للإنتاج، يمكن الحصول على دقة تصل إلى 120 نقطة (بكسل) في البوصة، والتي وفقا للمُصنّع الصيني، ستكون مناسبة لشاشات الكمبيوتر المحمول، من بين أشياء أخرى.

بالإضافة إلى ذلك، تسمح مصابيح ”micro-LED“ أيضا ببناء شاشات شفافة يمكن استخدامها، على سبيل المثال، في النظارات الشمسية أو الزجاج الأمامي في السيارات.

ولإثبات هذه التقنية، صممت رويول شاشة مقاس 2.7 بوصة بدقة 96 × 60 بكسل. مشيرة إلى أن تلك المصابيح صغيرة بما يكفي لتقديم شاشة مرنة.

جدير بالذكر، أن رويول تقوم بتطوير تقنيات عرض مختلفة لسنوات، بما في ذلك الشاشات القابلة للانحناء والطي. في عام 2018، قدمت الشركة المصنعة ”Flexpai“ أول هاتف ذكي قابل للطي.