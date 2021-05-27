"فيسبوك" يغير سياساته حول منشأ فيروس COVID-19 في الصين

قام موقع ”فيسبوك“ بتغيير سياسته تجاه منشأ فيروس ”كورونا“ المستجد، حيث بدأ يسمح للمستخدمين بالتعليق أن فيروس COVID-19 ربما نشأ في مختبر في ووهان.

يعتبر ذلك على عكس السياسة التي اتخذها التطبيق سابقا والتي حظرت التعليقات التي تشير إلى أن الفيروس من صنع الإنسان.

وتأتي هذه الخطوة بعد تصريحات عالم المناعة الأمريكي، أنتوني فاوتشي، عن المكان الذي ربما يكون قد نشأ فيه الفيروس، وعقب أوامر الرئيس الأمريكي جو بايدن لوكالات الاستخبارات الأمريكية بفتح تحقيق لمعرفة ما إذا كان قد جاء من مختبر ووهان.

وفي منشور له، قال ”فيسبوك“: ”في ضوء التحقيقات الجارية لأصل ومنشأ فيروس COVID-19، وبالتشاور مع خبراء الصحة العامة، لن نزيل التعليقات التي تشير إلى أن كورونا من صنع الإنسان من تطبيقاتنا“.

وأضاف المنشور: ”نواصل العمل مع خبراء الصحة لمواكبة تطور الوباء وتحديث سياساتنا بانتظام مع ظهور حقائق واتجاهات جديدة“.

وكان ”فيسبوك“ قد أعلن في العام الماضي أنه سيفرض قيودا على المعلومات الخاطئة حول فيروس COVID-19، ووسع التطبيق نطاقه ليشمل المزاعم التي تشير إلى أن الفيروس من صنع الإنسان.