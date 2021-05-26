"شاومي" تطلق إصدارًا خاصًا من جهازي كمبيوتر Redmi Book Pro 14 و Pro 15

أطلقت شركة ”شاومي“ الصينية، اليوم الأربعاء، جهازي كمبيوتر RedmiBook Pro 14، و Pro 15 بمعالج AMD Ryzen.

وقبل 3 أشهر، طرح العملاق الصيني الإصدار الأصلي من هذين الجهازين بمعالج Intel، ويأتي الطرازان اللذان تم إطلاقهما، اليوم، بمعالج AMD Ryzen متطابقين مع الإصدار الأصلي RedmiBook Pro 14/15، ورصد موقع ”غيسمارينا“ أبرز الاختلافات بينهما.

ويأتي الإصدار الأصلي من جهازي الكمبيوتر المحمول RedmiBook Pro 14 و RedmiBook Pro 15 مع الجيل الحادي عشر من Intel Core i5-11300H و Core i7-11370H.

من ناحية أخرى، لا يتميز إصدار Ryzen من هذه الأجهزة المحمولة بمعالجين بل 4 معالجات AMD مختلفة.

كما يحتوي كلا الطرازين على ذاكرة الوصول العشوائي 16 غيغابايت، و3200 ميغاهرتز من ذاكرة DDR4، وذاكرة تخزين PCIe SSD تبلغ 512 غيغابايت.

وهناك فرق آخر، هو أن إصدار RedmiBook Pro 14/15 Ryzen لا يحتوي على منفذ USB Type-C، ومنفذ Thunderbolt 4 .

كما يضم جهاز Redmi Book Pro 15 المحمول رقاقات Ryzen 5 5600H أو Ryzen 7 5800H، بينما يأتي جهاز Redmi Book Pro 14 برقاقات Ryzen 5 5500U أو Ryzen 7 5700U.

ويتمتع جهاز RedmiBook Pro 15 المحمول مقاس 15.6 بوصة بشاشة أفضل، بدقة 3200 × 2000 بكسل (16:10) مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، ويستهدف هذا الجهاز تغطية ألوان بنسبة 100٪، ونسبة سطوح تبلغ 300 شمعة، ونسبة التباين 1500: 1.

بينما يحتوي جهاز RedmiBook Pro 14 على شاشة مقاس 14 بوصة أيضًا، بدقة 2560 × 1600 بكسل (تبلغ 242 بكسل في البوصة مقابل 216 بكسل في البوصة) مع معدل تحديث يبلغ 60 هرتز، وتغطية ألوان بنسبة 100%، ونسبة سطوح تبلغ 300 شمعة.

ويزن الكمبيوتر المحمول الأكبر حجمًا 1.8 كغم (3.97 رطل) ، ولكنه يحتوي أيضًا على بطارية أكبر بقدرة 70 واط في الساعة مع دعم الشحن السريع بقدرة 100 واط.

أما النموذج الأصغر فهو أخف وزنًا، حيث يبلغ وزنه 1.42 كغم (3.13 رطل) وبطارية بقدرة 56 واط في الساعة مع دعم الشحن السريع بقدرة 65 واط، ويمكن للبطاريتين تشغيل الجهاز حتى 14 ساعة من تصفح الويب.

ويأتي كلا الطرازين، بتصميم معدني بالكامل من الألمنيوم بلمسة نهائية جديدة تمنحه إحساسًا متميزًا، ويحتوي على منفذ USB-A، ومنفذ HDMI، ومقبس سماعة رأس، بالإضافة إلى اتصال Wi-Fi 6، ويوجد أيضًا قارئ بصمات أصابع مدمج في زر التشغيل.

السعر

يمكنك العثور على النموذجين على موقع شاومي الرسمي في الصين، وسيتوافر جهاز RedmiBook Pro 14 Ryzen المحمول للبيع في 1 يونيو المقبل مقابل 672 دولارًا لطراز AMD Ryzen 5 5500U، و735 دولارًا لطراز AMD Ryzen 7 5700U.

أما جهاز RedmiBook Pro 15 Ryzen فسيتوافر للبيع في الموعد نفسه بسعر 751 دولارًا لطراز MD Ryzen 5 5600H، و 829 دولارًا لطراز AMD Ryzen 7 5800H.