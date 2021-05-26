"وان بلاس" تطرح إصدارا خاصا من ساعة "OnePlus Watch"

طرحت شركة وان بلاس الصينية إصدارا جديدًا من ساعة ”OnePlus Watch“ الذكية مستوحاه من لعبة Cyberpunk 2077 في الصين.

ويحتوي الإصدار الجديد على مواصفات مماثلة لساعة OnePlus Watch الأصلية لكنه يضم بعض التغييرات في التصميم، وتتوافر الساعة الجديدة مقابل 399 دولارا، وستبدأ المبيعات في الـ1 من يونيو المقبل، وسيتم التسليم بحلول منتصف الشهر نفسه .

يأتي هذا الإصدار المحدود مع حزام ساعة جديد باللونين الأسود والأصفر، بالإضافة إلى بضع بقع من الطلاء الأصفر على جسم الساعة، كما تأتي الساعة مزودة بخلفيات وأيقونات ذات طابع Cyberpunk وحتى الرسوم المتحركة.

لكن هناك عنصرا واحدا لافتا للنظر حقّا في هذه الساعة المتميزة، وهي يد آلية يمكن استخدامها لعرض الساعة، ويمكن استخدامها كشاحن أيضا.

وبالنسبة للمواصفات، تتميز ساعة OnePlus Watch Cyberpunk 2077 بشاشة AMOLED عالية الدقة مقاس 1.39 بوصة مع لاصق حماية زجاجي منحن 2.5D، وتصل الشاشة بدقة 454 × 454 بكسل.

وتدعم الساعة الذكية 5ATM و IP68 لمقاومة الماء والغبار، وتتميز الشاشة بغطاء زجاجي من الياقوت جنبا إلى جنب مع ظهر من الفولاذ المقاوم للصدأ 316L وإطار من سبائك الكوبالت في المنتصف للحصول على مظهر جيد وتصميم متين.

ويتوافر الإصدار الجديد OnePlus Watch Cyberpunk Edition في العديد من خيارات الألوان. علاوة على ذلك، فإنه يمنح المستخدمين الاختيار من بين عدة وجوه للساعة وحتى استخدام صورهم الخاصة.

وسيتم تشغيل ساعة OnePlus Watch Cyberpunk Limited Edition على نظام RTOS، كما تأتي الساعة مزودة بمعالج STM32 مقترنا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 1 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلية 4 غيغابايت.

وتدعم الساعة الذكية 110 أوضاع للتمرين على أن تتضمن الأنشطة الرياضية المشي والسباحة وركوب الدراجات والجري والكريكيت وكرة الريشة ورفع الأثقال والباليه والتدريب المجاني والرماية.

ويقدم الإصدار المحدود -أيضا- بعض الميزات الصحية الضرورية بما في ذلك مراقبة مستويات الأكسجين في الدم (SpO2)، واكتشاف الإجهاد، والتنفس، وتنبيهات معدل ضربات القلب السريع، والتذكير بعدم الحركة.

وبالحديث عن عمر البطارية، تحتوي الساعة الذكية على بطارية بقوة 402 مللي أمبير في الساعة تدعم تقنية Warp Charging للشحن، إذ يمكن شحن الساعة الذكية بشكل كامل خلال 20 دقيقة، كما يمكن أن تستمر هذه البطارية لمدة تصل إلى 14 يوما.