"ناسا" تطلق 5 أقمار صناعية لدراسة تغيرات المناخ

تعمل وكالة الفضاء الأمريكية ”ناسا“ على تطوير برنامج جديد يعتمد على الأقمار الصناعية لمساعدة حكومة الولايات المتحدة على دراسة تغيرات المناخ والطقس القاسي بشكل أفضل، وكيف يتسبب ذلك في تأجيج الكوارث الطبيعية.

ويعرف البرنامج الجديد باسم ”مرصد نظام الأرض“، وتهدف الوكالة الأمريكية لإطلاق ما لا يقل عن 5 أقمار صناعية حتى 2029 لإنشاء عرض ثلاثي الأبعاد للأرض، للكشف عن كل شيء من حجر الأساس إلى الغلاف الجوي.

وأكدت ”ناسا“ أن الأقمار الصناعية ستقوم بقياس الهباء الجوي، وارتفاع مستوى سطح البحر، وانهيار الغطاء الجليدي، والزلازل والبراكين والانهيارات الأرضية، وهي أيضا جزء من المهمة، كما ستدرس تأثير تغير المناخ على الغذاء والزراعة.

من جانبه، قال مدير ناسا السيناتور بيل نيلسون في بيان صدر عنه: ”لقد رأيت عن كثب تأثير الأعاصير التي أصبحت أكثر حدة وتدميرا بسبب تغير المناخ، بما في ذلك إعصار ماريا وإيرما“.

وأضاف ”على مدى العقود الثلاثة الماضية، تم بناء الكثير مما تعلمناه عن تغير مناخ الأرض على عمليات رصد الأقمار الصناعية والبحوث التي تقوم بها وكالة ناسا، وسيوسع مرصد نظام الأرض الجديد التابع لوكالة ناسا هذا العمل، ما يوفر للعالم فهما غير مسبوق للنظام المناخي للأرض، ويزودنا ببيانات الجيل التالي الحاسمة للتخفيف من تغير المناخ، وحماية مجتمعاتنا في مواجهة الكوارث الطبيعية“.

وتابع ”البعثات المقبلة ستكون جزءا من جهد متواصل من قبل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لتعزيز المرونة المناخية، ووفقا لمسح أجري عام 2017، فإن التكلفة المقدرة لكل مهمة تتراوح بين 300 مليون دولار و 800 مليون دولار“.

وفي حديثه مع موقع ”أكسيوس“، قال نيلسون، رائد الفضاء السابق في مكوك الفضاء الأمريكى ”كولومبيا“ وعضو مجلس الشيوخ عن فلوريدا، إنه يشارك إدارة بايدن إلحاحها بشأن تغير المناخ.

وأضاف: ”الآن أنا في وضع يسمح لي بمساعدة صديقي – في إشارة إلى الرئيس بايدن – وما يحاول فعله، وهو تشكيل حقيقة ما يحدث لكوكبنا في بؤرة عقول الناس، ومن الأفضل لنا أن نحاول القيام بشيء حيال ذلك“.

وعلى الرغم من أن المهمة لا تزال في مرحلة الصياغة، إلا أن وكالة ناسا قالت إنها تعمل بالفعل مع منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO)، وقد تستخدم وكالة الفضاء الأمريكية المركبة الفضائية ”NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar“(NISAR) كمحدد مسار للمرصد.