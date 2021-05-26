"لينوفو" تكشف عن تابلت "يوجا باد برو"

بعد مجموعة من التسريبات، أطلقت شركة ”لينوفو“، جهازها اللوحي الجديد ”لينوفو يوجا باد برو“.

ويأتي الجهاز بمعالج ”Snapdragon 870“ من كوالكوم، مدعوما بذاكرة وصول عشوائي تبلغ 8 غيغابايت وسعة تخزين داخلية تبلغ سعتها 256 غيغابايت، وفقا لموقع ”جي إس مارينا“.

ويحتوي الجهاز على شاشة ”LTPS LCD“ بقياس 13 بوصة بدقة 2160 × 1350 بكسل (16:10) وتدعم تقنية ”HDR10 وDolby Vision“، وذات سطوع يبلغ 400 شمعة في المتر المربع، كما يحتوي التابلت على بعض مكبرات الصوت القوية، و4 مكبرات صوت ”JBL“.

ولا يحتوي التابلت على كاميرا خلفية، ويحتوي على كاميرا سيلفي بدقة 8 ميغابكسل، يتم ربطها بواسطة مستشعر ”3D ToF“ الذي يمكن استخدامه للتعرف على الوجه، ويعمل بنظام ”أندرويد 11“ وواجهة ”ZUI 12.5“.

ويمكن لعشاق الرسم الحصول على القلم الاختياري الذي يمكنه استشعار 4096 مستوى من الضغط لاستخدامه مع التابلت.

أما بالنسبة للبطارية فيحتوي لينوفو يوجا باد برو على بطارية كبيرة جدا، تبلغ سعتها 10200 مللي أمبير، وتكفي لأكثر من 12 ساعة من تشغيل الفيديو أو لمدة 8 ساعات ونصف من العمل في وضع العرض.

هذا وبدأت الطلبات المسبقة على موقع ”لينوفو“ في الصين بالفعل، ويمكن الحصول على الجهاز بسعر 3300 يوان صيني أي ما يعادل 515 دولارا أمريكيا أو 420 يورو.