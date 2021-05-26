تطوير غرسة طبية قابلة للزرع للتعافي من اضطراب الرحلات الجوية الطويلة

طور باحثون من جامعة نورث وسترن ”غرسة طبية“ قابلة للزرع قادرة على تقليل الوقت المستغرق للتعافي من اضطراب الرحلات الجوية الطويلة بمقدار النصف.

اضطراب الرحلات الجوية الطويلة حالة فسيولوجية تنتج عن تغير إيقاعات الجسم اليومية ”الساعة البيولوجية“، أبرز أعراضها اضطراب النوم والخمول والتعب واضطرابات الجهاز الهضمي والالتهابات والاكتئاب.

وبحسب تقرير صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، وقع خبراء جامعة نورث وسترن عقدا بقيمة 33 مليون دولار (23.3 مليون جنيه إسترليني) مع وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة الأمريكية لتطوير الجهاز.

من خلال الجمع بين البيولوجيا الاصطناعية والإلكترونيات، ستحتوي الغرسة على خلايا مُهندَسة تنتج نفس الببتيدات التي يستخدمها الجسم لتنظيم دورات النوم / الاستيقاظ.

وعند تشغيله لاسلكيا بواسطة محور خارجي، سيستخدم الجهاز الضوء لتحفيز الإنتاج الخلوي لجرعات دقيقة من الببتيد لضبط ساعة جسم المستخدم.

من جهته، قال الباحث الرئيسي للمشروع ومهندس الطب الحيوي جوناثان ريفناي من جامعة نورث وسترن: ”يسمح لنا نظام التحكم هذا بتوصيل الببتيد المطلوب عند الطلب، مباشرة إلى مجرى الدم“.

وأضاف ”هذه الغرسة ستغني المريض عن حمل الأدوية، فهي أشبه بصيدلية قابلة للزرع على شريحة لا تنفد أبدا“.

وسيتم تنفيذ الغرسة أو الصيدلية الحية، التي يطلق عليها “ NTRAIN“، على ثلاث مراحل، سيكون أولها تطوير الزرع، وبمجرد تحقيق ذلك، ستخضع الغرسة بعد ذلك لفحوصات التحقق من صحتها قبل اختبارها أخيرا على البشر.

كما سينضم إلى الباحثين من جامعة نورث وسترن خبراء من جامعتي رايس (تكساس) وكارنيجي ميلون (بنسلفانيا) وبلاكروك مايكروسيستمز، لتوفير أكبر قدر من الخبرة في الهندسة الخلوية والإلكترونية الحيوية.