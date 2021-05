تسريب يظهر التصميم الأقرب للواقع لهاتف iPhone 13 Pro

كشف حساب ”Leaks Apple Pro“ على موقع ”تويتر“ الشهير بتسريباته الموثوقة، تفاصيل مهمة حول هاتف أبل المقبل iPhone 13.

وقدم الحساب صورًا ومقطعًا يوضحان رؤية شبه كاملة لما قد يبدو عليه الإصدار النهائي للجهاز، المتوقع الإعلان عنه في سبتمبر.

Say hi to your first look at the finalized version of the iPhone 13 Pro.

Thanks again to @ld_vova for the amazing work he has done with this.

(Note that some things could be changed during mass production as what happened with AirPods Max, but that isn’t likely). pic.twitter.com/WMl9fIbTNm

