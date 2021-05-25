علوم وتقنية

تسريب يظهر التصميم الأقرب للواقع لهاتف iPhone 13 Pro
تاريخ النشر: 25 مايو 2021 20:14 GMT
تاريخ التحديث: 25 مايو 2021 21:20 GMT

تسريب يظهر التصميم الأقرب للواقع لهاتف iPhone 13 Pro

كشف حساب "Leaks Apple Pro" على موقع "تويتر" الشهير بتسريباته الموثوقة، تفاصيل مهمة حول هاتف أبل المقبل iPhone 13. وقدم الحساب صورًا ومقطعًا يوضحان رؤية شبه

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المصدر: أدهم الهلالي - إرم نيوز

كشف حساب ”Leaks Apple Pro“ على موقع ”تويتر“ الشهير بتسريباته الموثوقة، تفاصيل مهمة حول هاتف أبل المقبل iPhone 13.

وقدم الحساب صورًا ومقطعًا يوضحان رؤية شبه كاملة لما قد يبدو عليه الإصدار النهائي للجهاز، المتوقع الإعلان عنه في سبتمبر.

ووفقًا للصور عالية الجودة المسربة، يبدو أن أبل استطاعت بعد 4 سنوات من إطلاق iPhone X، أخيرًا تقليص مكونات الكاميرا الأمامية لجعلها أكثر إحكامًا.

كما تؤكد الصور المعروضة تطابق هاتف ”iPhone 13 Pro“ مع ما أتيح سابقًا من معلومات، باستثناء ملاحظة انتفاخ الكاميرا، ولكنها رغم ذلك، تبدو مسطحة أكثر مع عدسات أكبر.

وأيضًا، تسمح الصور المعروضة باستكشاف إطارات الهاتف التي تتكون من الفولاذ المقاوم للصدأ، وهو أقل حساسية لبصمات الأصابع مقارنة بهاتف iPhone 12 Pro.

وبحسب تقارير، ستضم الكاميرا الرئيسة 3 مستشعرات للصور، لكن وحدة الكاميرا نفسها ستصبح أكبر، وستشمل مستشعر بدقة 12 ميجابكسل وجهاز تحديد مدى بالليزر، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تجهيز iPhone 13 Pro بفتحة عدسة f / 1.5 و 7 عدسات بلاستيكية.

ويعمل iPhone 13 Pro بمعالج A15 SoC من أبل، والذي سيتم تصنيعه باستخدام تقنية 5 نانومتر من الجيل الثاني، وبالتزامن مع ذلك، سيتم استخدام مودم خارجي من نوعية Snapdragon X60 5G.

وستدعم شاشة LTPO الخاصة بالهاتف معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الهاتف على ذاكرة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت.

ومن المتوقع أن تطلق الشركة جهازها الجديد تحت اسم iPhone 13 أو iPhone 12s في سبتمبر أو أكتوبر.

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