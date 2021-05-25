تسريب يظهر التصميم الأقرب للواقع لهاتف iPhone 13 Pro

كشف حساب ”Leaks Apple Pro“ على موقع ”تويتر“ الشهير بتسريباته الموثوقة، تفاصيل مهمة حول هاتف أبل المقبل iPhone 13.

وقدم الحساب صورًا ومقطعًا يوضحان رؤية شبه كاملة لما قد يبدو عليه الإصدار النهائي للجهاز، المتوقع الإعلان عنه في سبتمبر.

Say hi to your first look at the finalized version of the iPhone 13 Pro.

Thanks again to @ld_vova for the amazing work he has done with this.

(Note that some things could be changed during mass production as what happened with AirPods Max, but that isn’t likely). pic.twitter.com/WMl9fIbTNm — LeaksApplePro (@LeaksApplePro) May 21, 2021

ووفقًا للصور عالية الجودة المسربة، يبدو أن أبل استطاعت بعد 4 سنوات من إطلاق iPhone X، أخيرًا تقليص مكونات الكاميرا الأمامية لجعلها أكثر إحكامًا.

كما تؤكد الصور المعروضة تطابق هاتف ”iPhone 13 Pro“ مع ما أتيح سابقًا من معلومات، باستثناء ملاحظة انتفاخ الكاميرا، ولكنها رغم ذلك، تبدو مسطحة أكثر مع عدسات أكبر.

The notch has been heavily reduced. pic.twitter.com/kREsbNTJFr — LeaksApplePro (@LeaksApplePro) May 21, 2021

وأيضًا، تسمح الصور المعروضة باستكشاف إطارات الهاتف التي تتكون من الفولاذ المقاوم للصدأ، وهو أقل حساسية لبصمات الأصابع مقارنة بهاتف iPhone 12 Pro.

وبحسب تقارير، ستضم الكاميرا الرئيسة 3 مستشعرات للصور، لكن وحدة الكاميرا نفسها ستصبح أكبر، وستشمل مستشعر بدقة 12 ميجابكسل وجهاز تحديد مدى بالليزر، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تجهيز iPhone 13 Pro بفتحة عدسة f / 1.5 و 7 عدسات بلاستيكية.

The graphite version has been slightly modified and the camera sensors are getting larger, as well as the whole bump, even though this time it has also been flattened. pic.twitter.com/WksyWxW9Rd — LeaksApplePro (@LeaksApplePro) May 21, 2021

ويعمل iPhone 13 Pro بمعالج A15 SoC من أبل، والذي سيتم تصنيعه باستخدام تقنية 5 نانومتر من الجيل الثاني، وبالتزامن مع ذلك، سيتم استخدام مودم خارجي من نوعية Snapdragon X60 5G.

وستدعم شاشة LTPO الخاصة بالهاتف معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الهاتف على ذاكرة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت.

ومن المتوقع أن تطلق الشركة جهازها الجديد تحت اسم iPhone 13 أو iPhone 12s في سبتمبر أو أكتوبر.