بحلول عام 2028.. سيتمكن رواد الفضاء على سطح القمر من استخدام "واتساب" ومشاهدة "نتفليكس"

كلفت وكالة الفضاء الأوروبية، شركة Inmarsat البريطانية التي توفر خدمات الهاتف المحمول للعالم من خلال 14 قمرا صناعيا، بمهمة إنشاء نظام اتصالات وملاحة GPS على سطح القمر ليتمكن رواد الفضاء هناك من استخدام التطبيقات التكنولوجية مثل واتساب ولمشاهدة قنوات نتفليكس.

ومع حلول 2028، من المنتظر أن تتوافر الأقمار الصناعية الخاصة بالإنترنت على سطح القمر، وحينها سيتمكن رواد الفضاء من التواصل مع أصدقائهم على كوكب الأرض من خلال تطبيق واتساب ومشاهدة برامج نتفليكس.

وتحدث ”نيك شيف“، نائب رئيس البرامج الاستراتيجية في شركة Inmarsat عن هذه المهمة المكلفة بها الشركة البريطانية التي بفضلها سيتم توفير نظام ملاحة واتصالات يسهل عملية التواصل بين رواد الفضاء على سطح القمر والموجودين على كوكب الأرض.

وأضاف ديفيد باركر، المسؤول عن الاكتشافات البشرية والروبوتات بوكالة الفضاء الأوروبية، أن ”الرحلات المقبلة لسطح القمر خلال السنوات العشر المقبلة، والتي تعتبر أول عودة للعنصر البشري إلى سطح القمر منذ عام 1972، ستكون عبارة عن استكشاف القارة الثامنة التي توصل إليها العلماء مؤخراً“.

وتابع باركر أن ”القمر يحتوي على 4.5 مليار عام متعلقة بتاريخ النظام الشمسي الذي لم يكشف العلماء سوى القليل عنه“، وهذا ما يعتزمون دراسته خلال البعثات المقبلة.