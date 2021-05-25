"وان بلس" تطلق رسميا تلفزيون 40Y1.. وهذه مواصفاته

أطلقت شركة ”وان بلس“ الصينية، أحدث أجهزة التلفزيون الذكية 40Y1 الذي يحتوي على شاشة LED مقاس 43 بوصة بدقة 1920 × 1080 بكسل، ويمكنه عرض 93٪ من التدرج اللوني DCI-P3.

وتشير الصور التي نشرتها الشركة إلى أن التلفزيون يأتي بتصميم دون إطار وسيتم دمجه مع ميزات مثل OnePlus Connect، كما يمتلك محسن الصورة Gamma Engine.

ويعمل التلفزيون على تشغيل نظام Android TV 9.0 مع خدمات Chromecast الرياضية، بالإضافة إلى Oxygen Play من ”وان بلس“، كما أنه مزود بتطبيقات الفيديو المحملة مسبقا مثل ”يوتيوب“ و“نتفليكس“ و“بريم فيديو“، كما يمكن -أيضا- تنزيل التطبيقات عبر متجر Google Play.

ويوفر التلفزيون الجديد للمستخدمين تذكيرات تلقائية بأحدث البرامج التلفزيونية والأفلام عبر تقويم المحتوى المدمج.

ويأتي الجهاز -أيضا- بمجموعة شرائح رباعية النوى مع وحدة المعالجة المركزية ARM Cortex A53 ووحدة معالجة الرسوميات Mali-470MP3 مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 1 جيجابايت.

كما يتضمن سعة تخزين داخلية محدودة 8 جيجابايت مع منفذ HMDI ومنفذ USB 2 ومنفذ Ethernet ومدخل بصري.

ومن المقرر أن تبدأ المبيعات الأولى في الـ26 من مايو وتستمر حتى الـ29 من مايو بسعر 21999 روبية هندية (نحو 300 دولار)، وبعد ذلك، سيرتفع سعر التلفزيون إلى 23999 روبية هندية (نحو 330 دولارا).