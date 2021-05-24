"ناسا" ترسل مركبة جوالة لاستكشاف مصادر المياه على القمر

كشفت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) عن خططها لإرسال مركبة جوالة إلى القمر عام 2023 لاستكشاف مواقع الهبوط المحتملة لمهمة أرتميس المأهولة في عام 2024، والبحث عن مصادر للمياه على سطح القمر.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تخطط وكالة الفضاء لإرسال المركبة الجوالة التي تبلغ تكلفتها 433.5 مليون دولار، المسماة VIPER، لاستكشاف القطب الجنوبي للقمر، للبحث عن مصادر للمياه والموارد الأخرى التي يمكن أن يحصدها البشر.

ومن المتوقع أن تهبط أول امرأة وثاني رجل في نفس المنطقة في عام 2024 كجزء من مهمة أرتميس، وهي أول هبوط مأهول على سطح القمر منذ عام 1972.

وأكدت ناسا أن “ VIPER“ ستكون أول مركبة متجولة مزودة بمصابيح أمامية على سطح القمر، لمساعدتها على استكشاف مناطق القمر التي كانت في ظلام دامس لمليارات السنين.

وستقضي المركبة التي تشبه حجم عربة الغولف ثلاثة أيام قمرية على السطح، أي حوالي 100 يوم أرضي، لاستكشاف التضاريس غير المعروفة والتعامل مع درجات حرارة متفاوتة.

وتعد العربة الجوالة جزءًا من مهمة أرتميس الأوسع نطاقًا والتي تهدف إلى جعل استكشاف القمر أمراً مستدامًا، بدلاً من سلسلة من الرحلات لمرة واحدة مثل بعثات أبولو.

وستساعد البيانات التي سترسلها مركبة “ VIPER “ الوكالة في الكشف عن الموارد الموجودة في القطب الجنوبي للقمر، كما ستكشف المركبة الجوالة المناطق التي لم تشهد ضوء الشمس منذ مليارات السنين وهي من أبرد المناطق في النظام الشمسي.

ووفقا لوكالة ”ناسا“، تزن العربة الجوالة حوالي 950 رطلاً، ويمكنها السفر بسرعة 0.5 ميل في الساعة، ولديها ثلاثة مقاييس طيفية و3 أقدام على متنها.

من جانبها، قالت لوري جليز، مديرة قسم علوم الكواكب في وكالة ”ناسا“ إن ”البيانات التي سترسلها لنا مركبة VIPER ستساعد علماءنا في تحديد المواقع الدقيقة وتركيزات الجليد على القمر“.

وأضافت أنها ”ستساعدنا في تقييم البيئة والموارد المحتملة في القطب الجنوبي للقمر استعدادًا لمهمة أرتميس المأهولة ”.