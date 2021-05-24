هواوي تبدأ رسميا بيع سيارة "Cyrus SF5" الذكية في متاجرها لأول مرة

بدأت شركة ”هواوي“، بالتعاون مع مجموعة شركة ”سيروس“ التابعة لمجموعة ”تشونغتشينغ“ الصناعية، بيع أول سيارة كهربائية لهما ”Cyrus SF5″، بأسعار 27771 و 31614 دولارا أمريكيا.

وستبيع هواوي سيارات ”Cyrus SF5“ الكهربائية الذكية في متجرها التجريبي لأول مرة، وفقا لما نقلته ”Gizchina“.

وقُدمت ”Cyrus SF5“ لأول مرة في معرض شنغهاي للسيارات 2021، في 19 أبريل، ثم قامت هواوي بتسويقها، وأثمر أسبوع من التسويق، عن طلبات مسبقة تقدر بالفعل بـ 6000 طلب عليها.

وعن أبعاد سيارة ”Cyrus SF5″، فيبلغ طولها 4700 مم وعرضها 1930 مم وارتفاعها 1625 مم، وزودت السيارة الهجينة بقاعدة عجلات تبلغ 2875 ملم، وتتمتع ”Cyrus SF5“ أيضا بمحرك ذي قدرة قصوى 405 كيلو واط، وأقصى عزم دوران يبلغ 820 نيوتن متر، وتتسارع في 4.68 ثانية لكل 100 كيلومتر.

وعملت هواوي مع ”سيروس“ منذ أوائل عام 2019، وأصبحت موردا للمكونات الرئيسية، مثل المحركات وأنظمة الهاي كارس، ومعدات وأنظمة قمرة القيادة الذكية، وغيرها لمصنعي السيارات.

وبالإضافة إلى العدد الكبير من التقنيات المطورة، والتي أدخلتها في خط إنتاج السيارة، لا تهدف هواوي من جانبها لأن تكون مجرد مورد بسيط للمكونات فقط، لكنها ترغب في أن تفرض نظرتها في تطور السيارة المستقبلية؛ وهو الأمر الذي جعلها تقبل بمشاركة شركة صغيرة بحجم ”سيروس“، بالوقت الحاضر.