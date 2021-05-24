برنامج دبلجة يغير حركة شفاه الممثلين لتتطابق مع لغات مختلفة (فيديو)

طورت شركة Flawless البريطانية لاستخدام برنامج الذكاء الاصطناعي في صنع الأفلام، برنامج دبلجة ذكيا، يحول لغة الأفلام السينمائية إلى لغات مختلفة تبدو تماما وكأنها لغة الفيلم الأصلي، حيث يعرض الممثلين في الأفلام وكأنهم يتحدثون لغات مختلفة بطلاقة، إذ يتطابق الصوت مع حركة شفاههم.

وتختلف هذه التقنية عن البرامج الشائعة في الأفلام الأجنبية المدبلجة، والتي تعرض الممثلين يتحدثون مع عدم تطابق الصوت مع حركة شفاههم.

وذكر موقع Interesting Engineering للأخبار التقنية، اليوم الإثنين، أن برنامج الدبلجة الخاص بشركة Flawless يعتمد على تقنية تزييف عميق جديدة (Deepfake)، وهي ”تقنية تصنع فيديوهات مزيّفة عبر برامج الحاسوب من خِلال تعلّم الذكاء الاصطناعي“.

وقال سكوت مان المخرج البريطاني السينمائي وأحد مؤسسي شركة Flawless: ”إنه سئم من الدبلجة السيئة للأفلام، والتي تشعره بالإحباط عند إجراء تغيير بسيط في كلمة أو أداء لأحد الممثلين، حيث يمكن أن يكون لذلك تغيير كبير على قصة الفيلم“، مبينا أن التكنولوجيا الجديدة تضع خطوطا وحركات جديدة في فم الممثل.

وصممت الشركة البريطانية برنامج الدبلجة بالتعاون مع الباحث كريستيان ثيوبالت من معهد ”ماكس بلانك“ الألماني لبحوث علوم الحاسوب، والذي أكد أن تقنيته ستجعل قريبا عيوب الدبلجة غير مرئية، مضيفا: ”على سبيل المثال سيشاهد الناس فيلما بلغات مختلفة دون أن يدركوا أن لغته الأصلية الفرنسية“.

وأظهرت شركة Flawless أداء تقنيتها في مقطع فيديو يعرض مقتطفات من أفلام سينمائية شهيرة باللغة الإنجليزية، ومدبلجة إلى لغات مختلفة. إذ يمكن أن يصدق المشاهدون تقريبا أن الممثلين في هذه الأفلام يتحدثون بالواقع الفرنسية والألمانية واليابانية، وغيرها من اللغات، على الرغم من مشاهدة هذه الأفلام الشهيرة بلغتها الأصلية الإنجليزية.

وكان تقرير أجرته الباحثتان الأمريكيتان بريت باريس وجوان دونوفان، في عام 2019، سلط الضوء على تقنية التزييف العميق، والتي قطعت شوطا طويلا في تحسين أدائها خلال السنوات القليلة الماضية، ولكنها تثير بعض القلق.

وتوقع التقرير أن الذكاء الاصطناعي قد لا يكون قادرا على حماية المجتمع من التأثيرات التخريبية المحتملة للتزييف العميق، والذي يعتبر جزءا من التلاعب الإعلامي، ويتطلب حلا تقنيا.

ولفت التقرير إلى أن تقنية الدبلجة الخالية من العيوب مجرد خطوة واحدة لإنشاء مقاطع فيديو مزيفة تماما، تعرض أشخاصا يقولون أشياء لا يقولونها على الإطلاق. محذرا من أن هذه التكنولوجيا قد تقع بأيدي الأشخاص الخطأ، لاستخدامها في الدعاية الموجهة وإشاعة الفزع.