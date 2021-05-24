الكشف عن أول جهاز لوحي من سلسلة Fan Edition من سامسونغ

كشفت تقارير تقنية جديدة عن مواصفات أول جهاز لوحي من إصدارات Fan Edition من شركة ”سامسونغ“ من المقرر أن يصدر قريبا.

ويمتلك جهاز Galaxy Tab S7 FE غلافا خاصا به، مع ملحق لوحة مفاتيح Book Cover Keyboard وقلم S Pen.

ويأتي الجهاز بتشكيلة متنوعة من الألوان مثل الأسود والأزرق والفضي والأخضر والوردي، وهو اتجاه تأخذه الشركة الكورية على محمل الجد بالنسبة لأجهزة Fan Edition، مثلما حدث في Galaxy S20 FE الذي تم إطلاقه العام الماضي.

ومن المقرر أن يأتي Galaxy Tab S7 FE بشاشة ضخمة بقياس 12.4 بوصة وبطارية 1090 مللي أمبير وشاشة من نوع LCD، وسيتم استبدال معالج Snapdragon 865 الأحدث بـ Snapdragon 750G ، الذي يعمل أيضا على تشغيل Galaxy A52 5G.

وبالنسبة لتقنية الجيل الخامس، من المقرر دعم المعيار اللاسلكي الجديد الفائق السرعة في Galaxy Tab S7 FE، ومن المتوقع أن يتم إطلاق الجهاز اللوحي في وقت ما في شهر يونيو.