ما الذي يميز نظام "هارموني" من هواوي عن "أندرويد" و "ios"؟

تعتزم شركة ”هواوي“ الصينية البدء بتقديم تحديثات خاصة بنظام تشغيل ”هارموني“ HarmonyOS لهواتفها الرئيسية الصادرة هذا العام.

وعلى الرغم من أن بعض مستخدمي ومطوري ”هواوي“ يستخدمون نظام تشغيل HarmonyOS بالفعل، إلا أنه لا يزال هناك الكثير من المعلومات عن نظام التشغيل الجديد، بخلاف حقيقة أن الإصدارات السابقة كانت تشبه إلى حد كبير نظام تشغيل ”أندرويد“ من غوغل الأمريكية.

فما هي الاختلافات بين نظامي ”هارموني“ و“أندرويد“؟

”هواوي“ لم تُجرِ تغييرات جوهرية على واجهة المستخدم الخاصة بها (EMUI)، لأن أسلوبها جزء من هوية علامتها التجارية، كما تقول.

ومن المحتمل أيضا أن تكون الشركة قد قررت أن عيوب التغيير الكامل للعناصر التي تواجه المستخدم، مثل واجهة المستخدم، ستفوق الفوائد.

وترى ”هواوي“ أن استخدام واجهة مستخدم مختلفة تماما سيؤدي إلى إنشاء منحنى تعليمي حاد للمستخدمين العائدين، وقد يؤدي في النهاية إلى إبطاء اعتماد نظام التشغيل الجديد.

وتقول الشركة إن التغييرات الهائلة على الواجهة التي اعتاد المستخدمون عليها ستجعل نظام التشغيل الجديد غير سهل الاستخدام، وقد يقرر الكثيرون عدم ترقية هواتفهم مطلقا.

وتؤكد الشركة الصينية أن نظام التشغيل الجديد الموجود أسفل واجهة المستخدم، سيغير اللعبة، واصفة ذلك بـ ”الانتقال من سيارة تعمل بالغاز إلى سيارة كهربائية“، حيث إن الجسم قد يبدو متشابها، لكن المحرك كان مختلفا تماما“.

وبحسب ”هواوي“، فإن النظام البيئي لنظام تشغيل HarmonyOS هو أساسا في طور البناء من الألف إلى الياء، فأولاً، قاموا بتصميم النظام الأساسي لتطوير التطبيقات بطريقة تسمح بتشغيل تطبيقات نظام ”أندرويد“ بشكل أساسي على نظام تشغيل HarmonyOS بمجرد نقلها.

بعد ذلك، استخدموا برنامج Ark Compiler الخاص بهم لجعل تنفيذ رموز وشفرات تطبيقات نظام ”أندريد“ أكثر كفاءة، ولقد جعل هذا بالفعل ترحيل تطبيقات ”أندرويد“ إلى ”هارموني“ أمرا بسيطا للغاية.

تجربة ومنهاج ”أبل“ التجارية

وتقول ”هواوي“ إن شركة ”أبل“ الأمريكية لطالما ركزت على إنشاء منتجات ملهمة وتعتمد العلامة التجارية بشكل كبير على ولاء العملاء. منذ البداية، قاموا بتسليم منتجات استهلاكية ذات مستوى عالمي تحمل علامة ”أبل“ التجارية وتم تصميمها للعمل بشكل جيد مع منتجات ”أبل“ الأخرى.

وترى ”هواوي“ أن ذلك منح ”أبل“ ميزة تنافسية كبيرة على البائعين الآخرين، فعندما تم إطلاق جهاز iPad وساعة Apple Watch، لم تضطر المنتجات المنافسة إلى التغلب عليها في فئة منتجاتها فحسب، بل كان عليها التغلب على التجربة المتكاملة التي قدمتها مجموعة ”أبل“ المدمجة.

وكان هذا، من وجهة نظر ”هواوي“ نظاما بيئيا مغلقا حاصر أي شخص اشترى منتجا واحدا من ”أبل“ لشراء المزيد من منتجاتها لتحقيق تجربة متكاملة، وأعطى هذا أيضا للشركة الأمريكية ميزة كبيرة على ”أندرويد“، بحسب قولها.

ومن خلال توفير نظام بيئي أكثر انفتاحا من نظام ”أبل“ البيئي يقدم HarmonyOS هذه التجربة المتكاملة مع الاستمرار في تقديم المزيد من الخيارات للمستخدمين.

إحدى حالات الاستخدام مثلا هي وحدة رأس تعمل بنظام ”هارموني“ ويمكن تثبيتها في السيارات الذكية. وإذا فتحت تطبيق خريطة على هاتفك، وأدخلت وجهة، ألن يكون رائعا إذا تمت مزامنة الخريطة تلقائيا مع نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية في سيارتك بمجرد دخولك؟ أو مع ساعتك الذكية عندما تكون بالخارج تمشي؟ هذا هو ما يعد نظام تشغيل ”هارموني“ بتقديمه مع اتصالات بين الأجهزة السهلة الإعداد مثل النقر على الهاتف مقابل جهاز حاسوب محمول أو جهاز لوحي أو أي جهاز منزلي آخر، كما تقول ”هواوي“.

وتفصيلاً، قام نظام تشغيل ”هواوي“ بتحسين وظائف نظام التشغيل في الطبقة السفلية، ما يسمح بالاتصالات المنخفضة المستوى. لذلك يمكن لوحدة رئيسية لا تعمل بنظام ”هارموني“ مزامنة الخريطة ببساطة من هاتفك، لكن HarmonyOS يرتقي بالعملية إلى الأعلى، ما يسمح لهاتفك بالوصول بعد ذلك إلى هوائي GPS للسيارة (الذي قد يكون أكثر دقة من هاتفك) لتحسين دقة الموقع.

وعندما يكون هاتفك متصلاً بجهاز حاسوب محمول، يمكن لمكالمات الفيديو باستخدام تطبيق الهاتف الوصول مباشرةً إلى الكاميرا والميكروفون ومكبر الصوت من الحاسوب المحمول. ويمكن تشغيل مقاطع الفيديو المخزنة على هاتفك مباشرة من خلال جهاز لوحي أو حاسوب محمول متصل.

وتؤكد ”هواوي“ أن هذه القدرة على الوصول إلى إمكانيات العديد من أنواع الأجهزة المختلفة هي شيء يمنح مطوري HarmonyOS ميزة لا يوفرها Android وiOS حاليا. من منظور المستخدم، فإنه يجعل تجارب الأجهزة المتعددة أكثر سلاسة.

هذا يجعل كلا من النظام البيئي للأجهزة والنظام البيئي للتطبيق على نفس القدر من الأهمية بالنسبة لنظام ”هارموني“ HarmonyOS.

وأعلنت ”هواوي“ أنها تستثمر مليار دولار أمريكي في برنامج Shining Star الذي يقدم حوافز مالية للمطورين الذين ينقلون تطبيقاتهم إلى نظام تشغيل HarmonyOS.

وأكدت ”هواوي“ أن القدرة على نقل تطبيقات Android الحالية إلى HarmonyOS والوفرة من إمكانيات الأجهزة المتاحة بالفعل من خلال الأجهزة اللوحية وأجهزة التلفاز الذكية وأجهزة الحواسيب من هواوي تجعلها مجالا مثيرا للنمو بالنسبة للكثيرين.