للأغراض التعليمية.. "DJI" تطلق طائرة RoboMaster Tello Talent دون طيار بمميزات فائقة

أطلقت شركة ”DJI“ الصينية الرائدة في صناعة الطائرات دون طيار طائرة “ RoboMaster Tello Talent“ كأحدث طائراتها التي صممت خصيصا للأغراض التعليمية.

وتوفر طائرة RoboMaster Tello Talent (TT) ميزات أكثر قوة ووظائف إضافية أكثر من سابقتها ”Tello EDU“، بما في ذلك لوحة التمديد الجديدة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI).

وتأتي الطائرة الجديدة بمزيج من تحسينات الأجهزة والبرامج، بما في ذلك الرسومات والاستقرار وواجهة أكثر تركيزًا على المستخدم، وكذلك منهج حصري يركز على تطوير الطلاب على جميع المستويات.

كما تحتوى الطائرة على شريحة حوسبة مفتوحة المصدر وبرامج جديدة، وسيثبت الجهاز أنه مورد تعليمي مهم للغاية، فضلاً عن كونه أداة تعليمية.

وقال جيانرونغ غاو، رئيس قسم الأغراض التعليمية لشركة DJI، إن ”طائرة RoboMaster TT تم تصميمها خصيصًا لجذب طلاب العلوم والهندسة والتكنولوجيا والرياضيات“.

وأضاف غاو: ”ستساعد الطائرة الجديدة بالتأكيد الطلاب الناشئين في دراستهم للروبوتات، وكيف يمكن تطبيقها على مواقف في العالم الحقيقي“.

يذكر أن شركة “ DJI“ تواصل دفع عجلة التطوير في تعليم الروبوتات منذ العام 2013 عندما كشفت النقاب عن معسكرها الصيفي لجامعة الروبوتات.

وواصلت الشركة تحقيق تقدم قوي في النظام البيئي للروبوتات، خاصة فيما يتعلق بالطائرات دون طيار. وبصرف النظر عن هذا، تمتلك الشركة الصينية أيضًا محفظة متنامية في تصنيع الطائرات دون طيار للأغراض الزراعية.