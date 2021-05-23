كشفت ”لينوفو“، إحدى أكبر الشركات المصنعة لأجهزة الكمبيوتر في العالم، عن المواصفات الرئيسية لاثنين من أجهزتها اللوحية، وهما Xiaoxin Pad Plus و Xiaoxin Pad Pro 2021، المقرر إطلاقهما في 25 مايو الجاري.

سيحتوي Xiaoxin Pad Pro 2021 على شاشة OLED بقياس 11.5 بوصة وبدقة 2560 × 1600 مع تغطية ألوان بنسبة 100% ومعدل تحديث 90 هرتز، ودرجة سطوع بنسبة 600 شمعة.

وتدعم الشاشة تقنية HDR 10، ومعايير TÜV Rheinland لخفض تأثير الضوء الأزرق على العين، كما تدعم تقنية Dolby Vision، فيما يبلغ وزن الجهاز 485 غراما.

ويبدو أن هذا الجهاز سيكون متاحا فقط بنموذج واحد.

وأكدت ”لينوفو“ أنه سيتم تشغيل الجهاز بواسطة معالج Snapdragon 870 مع ذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت رام، وسعة تخزين 128 غيغابايت، مع واجهة ZUI 12.5، ونظام تشغيل Android 11، كما توجد فتحة بطاقة MicroSD لتوسيع التخزين وبالطبع دعم USB OTG، حتى تتمكن من توصيل أجهزة USB.

كما يحتوي الجهاز على 4 مكبرات صوت JBL بقوة إجمالية تصل إلى 6 واط. كما أنه يدعم تقنية الصوت Dolby Audio.

ويحتوي الجهاز اللوحي أيضا على بطارية بسعة 8600 مللي أمبير في الساعة، مع دعم تقنية الشحن السريع Quick Charge 3.0، ويتم شحنه عبر USB-C.

ويحتوي الجهاز على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع تحت زر الطاقة ويدعم أيضا الفتح باستخدام الوجه بفضل الكاميرات الأمامية المزدوجة، كما يوجد أيضا كاميرتان في الجزء الخلفي من الجهاز.

وستقوم ”لينوفو“ بتقديم جهازها مع واجهة ZUI 12.5 استنادا إلى نظام التشغيل Android 11 مع ميزات البرنامج التي تجعل التعلم أسهل للطلاب.

مواصفات جهاز Lenovo Xiaoxin Pad Plus

يحتوي Xiaoxin Pad Plus على شاشة بقياس 11 بوصة، وبدقة عرض 2000 × 1200 بيكسل ومستوى السطوع 400 شمعة.

كما تدعم الشاشة معايير TÜV Rheinland لخفض تأثير الضوء الأزرق على العين. وتذكر ”لينوفو“ أن الشاشة معتمدة من TV Rheinland، ويبلغ سمك الجهاز 7.9 ملم ويزن الجهاز الكلي 520 غراما.

وسيتم تشغيل الجهاز بواسطة معالج Snapdragon 750G، كما يحتوي الجهاز على بطارية بقوة 7700 مللي أمبير مع دعم تقنية الشحن السريع Quick Charge 3.0 عبر USB-C، ويحتوي أيضاً على دعم OTG وعلى فتحة بطاقة MicroSD.

وأكدت الشركة أن الجهاز لا يأتي بماسح ضوئي لبصمات الأصابع، لكنه يحتوى علي كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل تضيف دعما للفتح عن طريق الوجه، وفي الجزء الخلفي من الجهاز اللوحي يوجد مستشعر بدقة 13 ميغابكسل.

وسينطلق جهاز Xiaoxin Pad Plus مع واجهة ZUI 12.5 استنادا إلى نظام التشغيل Android 11 مع نفس ميزات البرامج التعليمية المتوفرة على Xiaoxin Pad Pro 2021.، وسيتم الإعلان عن الجهازين اللوحيين في 25 مايو الجاري في تمام الساعة 19:30 في الصين.