شيري الصينية تكشف النقاب عن "XC كروس أوفر" الجديدة

أصدرت شيري الصينية للسيارات، أول صور تشويقية لسيارة XC كروس أوفر الجديدة التي يتم تطويرها فقط كنموذج أولي، ومرجح أن تكتسب السيارة أسلوبًا جديدًا تخضعه الشركة الصينية للتجريب لأول مرة.

السمات المميزة لأسلوب الشركة الجديد لشيري، وفقًا لمصادر مطلعة، ستكون عبر توفير بصريات رأس ثنائية المستوى ونمط غير عادي لشبكة المبرد.

كما ستحتوي السيارة على مصابيح أمامية ومصابيح ضباب وإشارات انعطاف أسفل مصابيح الليد الصغيرة.

وتشير التقارير، لتزويد المصابيح الخلفية، وفق الاتجاه العام السائد، بشريط مضيء يمتد عبر عرض الهيكل بالكامل، بالإضافة إلى كل ما سبق، فإن السيارة الكروس ستأتي بسقف ”عائم“.

لم تكشف شيري بعد عن الخصائص التقنية لسيارات الدفع الرباعي المستقبلية، وعلى الأرجح، ستتلقى محرك هجين (كهربائي وديزل)، تم تطويره كجزء من الاستراتيجية العالمية الجديدة للعلامة التجارية المعروفة بـ“Epoch 4.0″.

يمكن أن تشتمل السيارة على محرك توربو بنزين 2.0 TGDI، بالإضافة إلى محرك كهربائي على المحور الخلفي.

لم يتم الإعلان بعد عن توقيت العرض الأول لسيارة Chery XC، ومن المتوقع أن يتم طرحها لأول مرة بحلول نهاية عام 2021، وسيبدأ تشغيلها في السوق في عام 2022.