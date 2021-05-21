مزاد على أول حجز مدني لرحلة فضاء يصل حوالي 3 ملايين دولار

في مزاد فريد من نوعه، وصلت العطاءات على أول حجز مدني لرحلة فضاء على متن صاروخ ”نيو شيبرد“ لشركة ”بلو أوريجن“ إلى حوالي 3 ملايين دولار، أمس الخميس، ولا يزال المزاد مفتوحًا لأيام.

وبحسب موقع الشركة الإلكتروني، وصلت العطاءات إلى 2.8 مليون دولار، أمس الخميس، ارتفاعًا من 2.4 مليون دولار، يوم الأربعاء.

إلا أن هوية مقدم العطاء الأعلى والذي سيذهب إلى المدار على متن صاروخ ”نيو شيبرد“، غير معروفة حتى الآن، ولن تعلن حتى تتوقف المزايدة الشهر المقبل.

وقال المتحدث باسم الشركة إن المزاد شهد مشاركة أكثر من 5200 مزايد من 136 دولة، وأجريت المرحلة الأولى من العطاءات التي تم إغلاقها ومعالجتها عبر الإنترنت، في الفترة ما بين 5 مايو و19 مايو، والآن ستستمر المرحلة الثانية حتى 10 يونيو، وحينها سيتم فتح العطاءات ليراها الجميع عبر الإنترنت.

وفي 5 مايو، أعلنت الشركة أنها ستأخذ الفائز إلى حافة الفضاء في 20 يوليو، وسيتم التبرع بمبلغ العطاء لمؤسسة نادي المستقبل التابعة لشركة بلو أويجين، لإلهام الأجيال القادمة للسعي وراء الوظائف في العلوم والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات، والمساعدة في ابتكار مستقبل الحياة في الفضاء.