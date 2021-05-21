"سناب شات" تُطلق الجيل الرابع من نظارات "الواقع المعزز"(فيديو)

أطلقت شركة Snap Inc للكاميرات ووسائل التواصل الاجتماعي، المسؤولة عن تطبيق ”سناب شات“، الجيل الرابع من نظارات Spectacles.

وتتميز هذا النظارات بالعديد من وظائف الواقع المعزز التي تدمج الفلاتر والتأثيرات والألعاب الخاصة بـ“سناب شات“ والعالم الحقيقي.

وتتمتع نظارة Spectacles الجديدة بإطار ضخم لتثبيت جميع التقنيات على الوجه مع شاشة مزدوجة ثلاثية الأبعاد واثنتين من الكاميرات وأربعة ميكروفونات ومكبرات صوت ستيريو ولوحة تعمل باللمس للتحكم في الواجهة.

وتتميز النظارة بقدرتها على اكتشاف الأشياء والأسطح باستخدام الكاميرتين ثم استخدام تلك المعلومات لوضع تأثيرات الواقع المعزز في العالم الحقيقي.

ويتمثل الهدف الأساسي للكاميرا في القدرة على التقاط الصور ومقاطع الفيديو ثم مشاركتها مع الأصدقاء على تطبيق ”سناب شات“ باستخدام لوحة اللمس الموجودة على جانب النظارات.

وبالرغم من المواصفات المثيرة لهذه النظارة، إلا أنها لن يتم طرحها حاليًا للبيع للمستهلكين، وبدلاً من ذلك سيتم توفيرها لفناني ومطوري تكنولوجيا الواقع المعزز، الذين يعملون في مشاريع مماثلة؛ للمساعدة في تطوير المنتج بشكل أفضل والتوصل إلى تطبيقات أخرى باستخدام برنامج Lens Studio الخاص بالشركة، وبالرغم من ذلك، فإن الشركة لديها سجل حافل لبيع هذه النظارات الذكية في الماضي.