ريلمي تطلق ساعة ووتش 2 برو.. تعرف على مزاياها

كشفت شركة ريلمي، الخميس، عن الجيل الجديد من ساعتها ريلمي ووتش 2 برو، التي تتميز بشاشة 1.75 بوصة.

وتعد ساعة ووتش 2 برو، أحدث منتج يمكن ارتداؤه من الشركة، وتتميز بشاشة ملونة مقاس 1.75 بوصة بدقة 320 × 285 بكسل، وذات سطوع يصل إلى 600 شمعة في المتر المربع، وبمعدل تحديث يبلغ 30 هرتز.

ووفقا لموقع ”جي إس مارينا“، تأتي الساعة بتكنولوجيا مقاومة الغبار والماء بمعيار IP68، وتتميز ببطارية 390 مللي أمبير تمكنها من العمل لمدة 14 يوما على شحنة واحدة كاملة.

وزودت ريلمي ساعتها الجديدة بمستشعر ضوئي قادر على رصد معدل ضربات القلب، وحتى مراقبة الأكسجين في الدم.

وتتميز الساعة ببلوتوث 5.0 وإمكانية التحكم في الموسيقى وكاميرا وخاصية العثور على الهاتف وواجهة متعددة اللغات، وهي قادرة على إظهار إشعارات بالمكالمات، والعديد من الوظائف الأخرى.

ويمكن ربط الهاتف بالساعة من خلال تطبيق realme Link، والذي يوفر مزايا إضافية، ويبلغ سعر الساعة المتوفرة حتى الآن باللونين الرمادي والفضي، 72 دولارا.