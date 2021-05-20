"ون بلس" تطلق ساعة ذكية مُخصصة لمحبي عالم هاري بوتر

بعد إصدار ساعة OnePlus Watch الذكية بهيكل من سبائك الكوبالت، تستعد ون بلس الصينية لإصدار نسخة أخرى من الجهاز تستهدف عشاق عالم هاري بوتر، على أمل جذب المزيد من المستهلكين، بعد تردي مبيعاتها.

لم يتم استقبال ساعة OnePlus Watch الذكية السابقة بشكل جيد، لذلك يمكن أن تكون الحملة التسويقية بالوقت الحالي الإيجابية مفيدة.

وفي هذا الإطار، كشف الكود المصدري لتطبيق OnePlus Health (التطبيق المصاحب للساعة الذكية) والذي من المفترض أن يصل إلى متجر غوغل بلاي قريبا، عن دليل على وجود ساعة Harry Potter Limited Edition الذكية، والتي ستأتي بستة وجوه حصرية.

ووفقا لـ“جيزمو تشاينا“، بعد مزيد من التحقيق، شوهدت الكثير من الإشارات على وجود الساعة، مثل تلك التي تظهر صورة ظلية لهوغورتس (المدرسة الخيالية للسحر والشعوذة في سلسلة هاري بوتر)، وشعارها.

بالإضافة إلى ذلك، شوهدت شعارات الأقسام الأربع للمدرسة، والتي يتم اختيار الطلاب فيها وفقًا لشخصيتهم: غريفندور، هافلباف، رافنكلو سليذرين.

ولا يوجد شيء آخر معروف عن الساعة الجديدة، لكن مفترض أن تتلقى الساعة الذكية لونًا مختلفًا، كما هو الحال مع OnePlus Watch Cobalt.

كما تم إصدار OnePlus Watch جنبًا إلى جنب مع سلسلة OnePlus 9 في آذار مارس، وهو عبارة عن متتبع لياقة بدنية متطور يشبه الساعة الذكية.