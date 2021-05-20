"بايت دانس" تجري أكبر تغيير منذ انطلاقها قبل عقد من الزمان

أعلن الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة ”بايت دانس“ الشركة الصينية الأم لتطبيق مشاركة الفيديو الشهير ”تيك توك“، أنه سيتنحى وينتقل إلى منصب جديد بحلول نهاية العام.

وتمثل هذه الخطوة أكبر تغيير في شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة منذ إطلاقها قبل عقد تقريبا.

جدير بالذكر، فقد تمتع تطبيق ”تيك توك“ بشعبية كبيرة بين جيل الشباب على مستوى العالم، ولكنه خضع أيضا للتدقيق من قبل إدراة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بزعم تهديده للأمن القومي الأمريكي.

وكتب تشانغ رسالة على موقع الشركة قائلا: ”الحقيقة هي أنني أفتقر إلى بعض المهارات التي تجعلني مديرا مثاليا، فأنا مهتم أكثر بتحليل المبادئ التنظيمية ومبادئ السوق، والاستفادة من هذه النظريات لتقليل العمل الإداري، بدلا من إدارة الأشخاص فعليا“.

وأضاف: ”بالمثل، أنا لست اجتماعيا للغاية، وأفضل الأنشطة الانفرادية مثل: الاتصال بالإنترنت، والقراءة، والاستماع إلى الموسيقى، والتفكير فيما قد يكون ممكنا“.

وأكد تشانغ في رسالته إلى الموظفين، أن خليفته وزميله المؤسس روبوس ليانغ شريك لا يقدر بثمن، لقدرته على تطوير تكنولوجيا الشركة بالإضافة إلى تعيين وإدارة الموظفين.

وفي الرسالة، أكد تشانغ أن التغيير في القيادة سيحدث خلال الأشهر الستة المقبلة لضمان الانتقال السلس.

وأنشأت الشركة الأم بايت دانس، التي تتخذ من بكين مقرّا لها في عام 2012، التطبيق العالمي الشهير تيك توك، والذي يضم ما يقدر بنحو 700 مليون مستخدم شهري نشط.