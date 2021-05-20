تطوير تقنية تجري فحصا أمنيا دون تدخل بشري أو التعرض للإشعاع

أعلن معهد كوري، اليوم الخميس، أنه شرَع في تطوير الجيل التالي من تقنية الفحص الأمني باستخدام موجات تيراهيرتز الكهرومغناطيسية التي تهتز تريليون مرة في الثانية.

وستسمح التقنية التي أعلن عنها معهد بحوث الإلكترونيات والاتصالات ”ETRI“ بإجراء مسح للأشخاص من خلال الملابس والجلد، ودون تدخل بشري، أو القلق من التعرض للإشعاع.

وكشف المعهد عن تعاونه مع شركة ”Daemyung TS“ الكورية الجنوبية والمختصة بتصنيع أحزمة ناقلة، لتطوير حزام نظام فحص أمني جديد باستخدام موجات تيراهيرتز على شكل نفق ناقل.

وأوضح المعهد، وفقا لصحيفة ”Aju Business Daily“ للأخبار الاقتصادية، أن نظام المسح الجديد سيستخدم برنامج الذكاء الاصطناعي لتحليل الصور ثلاثية الأبعاد، دون أي تدخل بشري للخصوصية.

وقال المعهد ”إنه يعمل على ترقية وتحويل الماسح الأمني الخاص به إلى نظام مريح إذ سيحمل الحزام الناقل أشخاصا واقفين من خلال بوابات المسح للكشف التلقائي“.

وستُعرض التقنية للمرة الأولى بعد الانتهاء من تصنيعها، في البوابة الرئيسة لمطار إنتشون الدولي في كوريا الجنوبية، لتأمين موافقة الحكومة الكورية الجنوبية لاستخدامها على نطاق محلي واسع.

وفي أنظمة الفحص الشائعة بالمطارات تستخدم ماسحات الجسم الأشعة السينية والتي تطلق مستويات منخفضة من الإشعاع، ويمكن للمفتشين مراقبة المخاطر الأمنية مثل: الأسلحة، والمتفجرات، دون تفريغ جيوب الركاب وأكياسهم.

ويخضع العديد من المطارات في جميع أنحاء العالم لفحوصات أمنية صارمة، تتضمن إجبار الركاب على إفراغ جيوبهم قبل المرور عبر أجهزة الكشف عن المعادن، بينما يتم وضع حقائبهم في الماسح الضوئي.

وفي بعض الأحيان، يجب على الركاب خلع أحذيتهم لتفتيش شامل.

وبحسب صحيفة ”Aju Business Daily“، أثارت عمليات التفتيش الأمنية في المطارات مخاوف حول الخصوصية؛ لأن الخطوط العريضة للأجسام يتم عرضها على شاشات المراقبة في الوقت الحقيقي.