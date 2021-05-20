"فورد" تزيح الستار عن سيارة "F-150 Lightning" الكهربائية الجديدة (صور)

أزاحت شركة ”فورد“ الأمريكية الستار عن سيارة ”F-150 Lightning“ الكهربائية الجديدة في حدث رسمي عقد أمس الأربعاء.

وخلال الحدث كشفت الشركة عن مواصفات السيارة الجديدة، إذ تتوافر بمحركين كهربائيين بقوة إجمالية 563 حصانًا وعزم دوران 1050 نيوتن مترا ونظام دفع كلي، مع بطاريتين، الأولى بمدى 370 كيلومترا والثانية بمدى 483 كيلومترا لكل شحنة.

وأكدت فورد خلال الحدث، أن سيارة F-150 Lightning؛ مزودة بنظام تعليق خلفي مستقل لتحسين معدلات الراحة ودقة التحكم بشكل ملحوظ، كما أنها قادرة على حمل 907 كيلوغرامات وسحب 4535 كيلوغراما بحد أقصى. وبالعودة للبطاريات.

وأوضحت فورد إمكانية شحن السيارة من 15% إلى 100% بالمقابس المنزلية خلال 8 ساعات، أو في محطات الشحن السريعة خلال 41 دقيقة.

وأضافت فورد، أن سيارة F-150 Lightning مليئة بالميزات الذكية، بما في ذلك مساعد BlueCruis للقيادة دون استخدام اليدين على الطريق السريع وأحدث نظام المعلومات والترفيه Sync 4A، وهي أول سيارة في سلسلة F تدعم استخدام هاتفك الذكي كمفتاح لقفل وفتح وبدء تشغيل السيارة.

وستتوافر السيارة بعدة تصاميم مختلفة في المقدمة حسب الفئة بشبك أمامي مغلق ومصابيح أمامية فريدة، وبالانتقال للمقصورة الداخلية، توجد شاشة 15.5 بوصة عملاقة لنظام المعلومات الترفيهية، والذي يدعم تطبيقات أندرويد أوتو وأبل كاربلاي اللاسلكية، كما تدعم السيارة الأوامر الصوتية الطبيعية والتحديثات الهوائية عن بعد وأنظمة متعددة للسلامة.

وبالنسبه للسعر، فقد فتحت فورد باب الطلب على السيارة من اليوم بأسعار تبدأ من 40,000 دولار للنموذج التجاري المجرد بينما تبلغ تكلفة طراز XLT متوسطة المستوى 52974 دولارا مع المزيد من الميزات، علي أن تنطلق في الأسواق رسميًا في الربيع المقبل وستحظى بجاذبية أوسع.