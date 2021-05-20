علوم وتقنية

أبل تقلد تصميم سامسونج في سماعاتها الجديدة Beats Studio Buds (فيديو)
تاريخ النشر: 20 مايو 2021 6:29 GMT
تاريخ التحديث: 20 مايو 2021 7:30 GMT

أبل تقلد تصميم سامسونج في سماعاتها الجديدة Beats Studio Buds (فيديو)

أفادت تقارير بأن "أبل" تعمل على تطوير الجيل الثالث من سماعات AirPods اللاسلكية تحت علامة Beats التجارية والمسماة Beats Studio Buds، دون جسم للسماعة، في تقليد

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المصدر: أدهم الهلالي - إرم نيوز

أفادت تقارير بأن ”أبل“ تعمل على تطوير الجيل الثالث من سماعات AirPods اللاسلكية تحت علامة Beats التجارية والمسماة Beats Studio Buds، دون جسم للسماعة، في تقليد على ما يبدو لتصميم سماعات سامسونغ الشهيرة.

وفي السياق ذاته، عثر أحد تقنيي موقع macrumors، على صور سربتها الشركة الأمريكية عن طريق الخطأ، لسماعات TWS الجديدة من Beats في الإصدار التجريبي من tvOS 14.6 وiOS 14.6 الذي تم إصداره أخيرا.

ونقل الموقع عن حساب تقني يدعى ستيف موسر على تويتر، صورا تُظهر اختلاف Beats Studio Buds عن الإصدارات السابقة من سماعات الرأس TWS.

لم يُعرف بعد بالضبط ولا توجد تقديرات بموعد إطلاق سماعات Beats Studio Buds اللاسلكية، لكن بالنظر إلى الصور المعروضة في الإصدار التجريبي من iOS 14.6، يُعتقد أن بيعها لن يستغرق وقتا طويلا.

 

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