أبل تقلد تصميم سامسونج في سماعاتها الجديدة Beats Studio Buds (فيديو)

أفادت تقارير بأن ”أبل“ تعمل على تطوير الجيل الثالث من سماعات AirPods اللاسلكية تحت علامة Beats التجارية والمسماة Beats Studio Buds، دون جسم للسماعة، في تقليد على ما يبدو لتصميم سماعات سامسونغ الشهيرة.

وفي السياق ذاته، عثر أحد تقنيي موقع macrumors، على صور سربتها الشركة الأمريكية عن طريق الخطأ، لسماعات TWS الجديدة من Beats في الإصدار التجريبي من tvOS 14.6 وiOS 14.6 الذي تم إصداره أخيرا.

ونقل الموقع عن حساب تقني يدعى ستيف موسر على تويتر، صورا تُظهر اختلاف Beats Studio Buds عن الإصدارات السابقة من سماعات الرأس TWS.

