بأحدث معالجات Intel.. "هونر" تكشف عن جهازي "MagicBook 14 وMagicBook 15"‎

أصدرت شركة ”هونر“ للتكنولوجيا نسخاً محدثة من سلسلة MagicBook الخاصة بها، ويتميز الطرازان الجديدان بأحدث معالجات Intel.

ويأتي كمبيوتر MagicBook 14 المحمول مزودًا بخيارين من المعالجات بين Intel Core i7 و Core i5، وتتمتع هذه المعالجات بسعة تصل إلى 4.7 غيغاهرتز و 4.2 غيغاهرتز على التوالي، ومن ناحية أخرى، يعمل MagicBook 15 بواسطة معالج Intel Core i5.

جدير بالذكر أنه تظل سلسلة MagicBook واحدة من أشهر المنتجات الخاصة بشركة هونر، وفي يناير من هذا العام، تم الإعلان عن MagicBook 14 و15 للسوق الصينية مع نفس الجيل الحادي عشر من معالجات Intel Core ولكن تم إقرانها مع كارت شاشة NVIDIA GeForce MX450 GPU.

وهناك أيضًا إصدار بمعالج Ryzen لكلا الجهازين المحمولين، ويتميز هذا الإصدار العالمي بأحدث وحدة معالجة الرسومات Intel Iris XE التي تخدم غرض الألعاب والاستخدامات الثقيلة الأخرى.

ووفقاً لشركة ”هونر“، سيحتوي كلا الطرازين، على ذاكرة وصول عشوائي DDR4 بسعة 16 غيغابايت وسعة تخزين داخلية تبلغ 512 غيغابايت.

ويحتوي جهاز MagicBook 14 على شاشة IPS LCD مقاس 14 بوصة بدقة 1080 بكسل، في حين إن شاشة MagicBook 15 عبارة عن شاشة LCD مقاس 15 بوصة بدقة 1080 بكسل.

ويضم كلا الجهازين بطارية كافية لدعم الشحن السريع بقدرة 65 واط، ما يعني أنه يمكنك الحصول على ما يصل إلى 45% من الطاقة في غضون ساعة من الشحن.

وتعمل لوحة المفاتيح ذات الإضاءة الخلفية أيضًا على إضاءة الأجهزة عندما تكون في بيئة مظلمة، ويتميز كلا الطرازين أيضًا بكاميرا منبثقة وأنابيب حرارية مزدوجة مع مروحة تبريد لتوفير أفضل أداء.

وتتوفر الطرازات الجديدة عبر الإنترنت في المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، ومن المتوقع أن تحذو الأسواق الأخرى حذوها قريبًا.

وسيُباع جهاز MagicBook 14 المزود بمعالج Intel Core i5 بسعر 849 يورو (1037.05 )، بينما سيكلف إصدار Intel Core i7 1200 يورو، ويبدأ MagicBook 15 بسعر 950 يورو (1160.42 دولار).