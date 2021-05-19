غوغل تبتكر أداة ذكية تكتشف الأمراض الجلدية باستخدام كاميرا الهاتف‎

كشفت شركة ”غوغل“ الأمريكية، مؤخرًا، في حدث تقني خاص، عن العديد من المشاريع الجديدة، التي استفادت من الذكاء الاصطناعي. أحدها أداة ذكية تكشف الأمراض الجلدية باستخدام كاميرا الهاتف الذكي.

وظهرت الأداة التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي والتي تساعد المستخدم على فهم ما يحدث مع المشكلات المتعلقة بكل من الجلد والشعر والأظافر.

الأداة عبارة عن تطبيق على الإنترنت تأمل الشركة في إطلاقه في وقت لاحق من هذا العام. وفقا لموقع ”ذا فيرغ“.

تدعي ”غوغل“ أن التطبيق يستخدم بعض التقنيات المستخدمة في الكشف عن مرض السكري أو سرطان الرئة، من خلال تقنية التصوير المقطعي المحوسب، ويمكن للتطبيق تحديد المشكلات الجلدية، مثل الطفح الجلدي على الذراع – باستخدام كاميرا الهاتف.

وأشار التقرير إلى أنه بمجرد تشغيل المستخدم للتطبيق، سيتعين عليه التقاط ثلاث صور للجلد أو الشعر أو الأظافر من زوايا مختلفة بكاميرا الهاتف، بعد ذلك، تُطرح أسئلة حول نوع البشرة، ومدة ظهور المشكلة والأعراض الأخرى التي تساعد الأداة في تضييق نطاق الاحتمالات.

كما لفت إلى أن أداة الذكاء الاصطناعي الجديدة، ستحلل هذه المعلومات وفقًا لـ 288 شرطًا لتقديم مشورة محتملة، تتيح للمستخدم بعد ذلك البحث فيها بشكل أكبر.

ولا تهدف غوغل من وراء طرح تطبيقها إلى تقديم تشخيص أو أن تكون بديلًا عن المشورة الطبية لأن العديد من الحالات تتطلب مراجعة الطبيب أو الفحص الشخصي أو غير ذلك، حسبما أوضحت مصادر إلى ”ذا فيرغ“.

وبحسب ”غوغل“، يتم إجراء نحو 10 مليارات عملية بحث كل عام تتعلق بمشاكل الجلد والأظافر والشعر، وذلك بسبب النقص العالمي في متخصصي هذا المجال، مشكلة أخرى هي أن مشاكل الجلد يصعب وصفها شفهيًا، لذلك أعلنت غوغل عن تطويرها هذه ”الأداة للحكم على صورة الجلد عبر الإنترنت“.