بسبب كورونا.. "أبل" تطلق أجهزة MacBook Pro بكميات محدودة

تستعد شركة الهواتف الأمريكية ”أبل“ لتوسيع حقيبة استخدامات شاشات mini-LED من iPad Pro الجديدة مقاس 12.9 بوصة إلى طرازات MacBook Pro الجديدة العام الجاري.

ومن المتوقع أن يصل الجيل الجديد من أجهزة MacBook Pro الذي يأتي بتصميم جديد لاحقا هذا العام مع الجيل الجديد من رقاقات المعالج المطورة من ”أبل“، إلا أنها ستكون متوفرة بكميات محدودة فقط في البداية.

وكشف تقرير حديث صادر عن موقع DigiTimes، أنه سيتم تقييد شاشات mini-LED لأجهزة MacBooks القادمة بسبب تفشي فيروس كورونا، الذي أثر على مصانع Foxconn و Wistron في الهند.

ومع ذلك، فإنه من المتوقع أن تمضي الشركة في الكشف عن طرازات MacBook Pro الجديدة التي تعمل بنظام Apple Silicon بكميات محدودة وتحقيق الإنتاج الضخم الكامل في الربع الرابع من العام الجاري أو حتى الربع الأول من العام المقبل.

كما أكد تقرير صادر عن وكالة ”بلومبيرغ“، أن ”أبل“ بدأت في إعداد قائمة لأجهزة Mac المرتقبة التي تنطلق بالجيل المقبل من معالجات ”أبل“.

وأكد المسرب التقني الشهير Mark Gurman، أن ”أبل“ تخطط للإعلان في البداية عن أجهزة MacBook Pro بحجم 14 و16 بوصة في صيف هذا العام.

وكشف التقرير عن خطط ”أبل“ لإعادة تصميم الهيكل الخارجي للجيل المرتقب من أجهزة MacBook Pro، وتعيد الشركة تصميم شاحن MagSafe المغناطيسي، وتشير التوقعات إلى أن الشركة ستعيد منفذ SD في الإصدارات المرتقبة، الذي يدعم نقل البيانات الخاصة بمحتوى الفيديو والصور من الكاميرات إلى الأجهزة.

وأخيرا، من المقرر أن تقدم ”أبل“ اثنين من النماذج من أجهزة MacBook Pro، التي رصدت برموز ”Jade C-Chop“ و ”Jade C-Die“؛ وتتضمن الجيل الجديد من المعالجات الذي يتضمن 8 من الأنوية ذات الأداء العالي، و2 من الأنوية التي تدعم الكفاءة.

كما تتوفر المعالجات بكروت شاشة تضم 16 أو 32 من الأنوية، مع تحسينات في تقنية الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، كما تدعم الأجهزة ذاكرة تصل إلى 64 غيغابايت.