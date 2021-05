ابتكار صبغة تحدد المحركات الكهربائية التالفة بتغيير لونها

توصل فريق بحثي من قسم الكيمياء في جامعة مارتن لوثر هاله-فيتنبرغ MLU الألمانية، وقسم ELANTAS للكيميائيات في شركة ALTANA الألمانية لصناعة مواد عازلة للأجهزة الكهربائية، إلى أصباغ خاصة يمكن دمجها مع مواد الراتنج العازلة والمغلفة لأسلاك المحركات الكهربائية، حيث يتغير لون هذه الأصباغ عندما تكشف عن تلف المادة العازلة حول الأسلاك في المحرك.

وذكر الموقع الإلكتروني لجامعة مارتن لوثر، اليوم الأربعاء، أن المحركات الكهربائية عادة ما تكون مصنوعة في الداخل من أسلاك نحاسية ملفوفة بإحكام مع مادة راتنج العازلة.

وشرح ولفغانغ بيندر الباحث المشارك في الدراسة، أن المادة العازلة التقليدية تصبح هشة بمرور الوقت لأنها تتحلل بفعل الحرارة والعمليات الكيميائية، حيث لا يمكن التمييز من الخارج ما إذا كانت لا تزال سليمة أو ما إذا كان المحرك بأكمله بحاجة إلى الاستبدال.

