رسميا .. "ناسا" تختار رائدة الفضاء كايلا بارون كعضو في بعثتها القادمة للقمر

اختارت وكالة الفضاء الأمريكية ”ناسا“ رسميا، رائدة الفضاء ”كايلا بارون“، لتكون العضو الرابع والأخير في مهمتها القادمة ”SpaceX Crew-3“ إلى محطة الفضاء الدولية على سطح القمر، المقرر إطلاقها في منتصف أكتوبر المقبل.

وبحسب تقرير لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، ستنضم بارون البالغة من العمر 33 عاما، والتي التحقت بأكاديمية ”ناسا“ لإعداد رواد الفضاء في عام 2017، إلى زملائها من رواد الفضاء في ”ناسا“، رجا شاري وتوم مارشبورن، على متن الرحلة.

وسيتوجه رواد الفضاء الثلاثة من ”ناسا“ إلى مختبر الفضاء العائم إلى جانب ماتياس مورير التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، وستعمل كل من بارون وماورر كمتخصصين في المهمة، بينما سيكون شاري ومارشبورن قائدا وطيارا، على التوالي.

من جهتها، قالت بارون في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعى ”إنستغرام“: ”تشرفت ومتحمسة للغاية للانضمام إلى الفريق“، مضيفة أنه ”لا يوجد فريق أفضل أو مغامرة أكثر روعة من ذلك“.

وولدت بارون في بوكاتيلو بولاية أيداهو الأمريكية، لكنها تعتبر ريتشلاند في واشنطن مسقط رأسها، وقبل أن تصبح رائدة فضاء، حصلت على درجة البكالوريوس في هندسة النظم من الأكاديمية البحرية الأمريكية، ودرجة الماجستير في الهندسة النووية من جامعة كامبريدج.

وتأهلت بارون كضابطة حربية في سلاح الغواصات، وأكملت 3 دوريات رادعة استراتيجية أثناء عملها كضابطة في فرقة على متن السفينة ”USS Maine“.

يذكر أن هذه ستكون أول رحلة فضائية لبارون وشاري وماورر، لكنها ستكون الثالثة لمارشبيرن.

وقالت ”ناسا“ في بيان: إن ”مارشبيرن عمل سابقا كعضو في طاقم مكوك الفضاء STS-127 في عام 2009، وإكسبدشن 34/35 على متن المحطة الفضائية، التي اختتمت في عام 2013“.

وسينضم رواد الفضاء الأربعة إلى طاقم البعثة في المختبر المداري، ومن المقرر أن تنطلق الرحلة في أقرب وقت في 23 أكتوبر في مهمة تستغرق ستة أشهر.

وستكون هذه هي الرحلة الثالثة المأهولة إلى محطة الفضاء الدولية، بواسطة كبسولة ”Crew Dragon“، التي طورتها شركة ”Space Exploration Technologies Corp“ الأمريكية.