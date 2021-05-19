بايدن يكشف النقاب عن سيارة فورد "F-150 Lightning" الكهربائية (فيديو)

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال زيارة مفاجئة إلى مركز روج للمركبات الكهربائية التابع لشركة ”فورد“ في ديربورن بولاية ميشيغان، النقاب عن سيارة ”F-150 Lightning“ الكهربائية.

وألقى بايدن الثلاثاء خطابا خلال زيارته المفاجئة لمركز روج للترويج لخطته الخاصة بالبنية التحتية، وتخصيص مليارات الدولارات لتطوير السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.

وبعد ذلك، أجرى الرئيس اختبارا للشاحنة الجديدة، وقبل أن ينطلق في الجولة الاختبارية قال بايدن مازحا ”هيا بنا، هل أنتم جاهزون“.

ومن المقرر أن تكشف الشركة رسميا عن الشاحنة في 19 مايو/أيار بحدث كبير سيتم عقده في تمام الساعة 9:30 مساء بالتوقيت الشرقي.

وستشارك الشركة التفاصيل حول الأسعار والمواصفات النهائية لسيارة ”F-150 Lightning“، ولطالما كانت ”F-150“ هي الشاحنة الأكثر شعبية في الولايات المتحدة، وتقول فورد إن ”Lightning“ ستتمتع بقوة حصانية وعزم دوران أكبر من أي طراز حالي.

وفي وقت سابق، شارك جيم فارلي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة فورد، بعض التفاصيل حول مواصفات السيارة المرتقبة، قائلاً ”السيارة المرتقبة ستحتوي على محرك مزدوج ينتج قوة حصانية وعزم دوران أكبر من أي سيارة من ”F-150“ المتاحة حالياً، التي ينتج محركها ”EcoBoost V6“ سعة 3.5 لتر، قوة 450 حصانا وعزم دوران يبلغ 691 نيوتن/ متر“، ما يعني أن السيارة الكهربائية ستغير هذه الأرقام للأعلى.

كما ستعمل السيارة بمثابة محطة طاقة متنقلة، وستأتي مزودة بخيارات مساعدة السائق دون استخدام اليدين، وتحديثات البرامج عبر الهواء.

وقالت شركة فورد إن السيارة ستوفر أسرع تسارع، بالإضافة إلى القدرة على جر مقطورات ثقيلة. وسيبدأ إنتاج ”F-150“ الكهربائية في مصنع ميشيغان بدءا من منتصف عام 2022.

ومن المفترض أن تصل شاحنة ”F-150 Lightning“ إلى الشوارع في 2022، في نفس الوقت تقريبا الذي من المقرر أن تدخل فيه شاحنة تسلا الجديدة ”Cybertruck“ في مرحلة الإنتاج، وعلى الرغم من أن كلتا الشاحنتين ستعملان بالكهرباء بالكامل، فإن هناك احتمالاً ضئيلاً بأن يخلط أي شخص بين الاثنتين.